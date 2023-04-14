Asus iddialı geliyor: Asus Zenfone 10 Geekbench'te görüntülendi!
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Asus, donanımlı bir akıllı telefon üretmek için kolları sıvadı. Asus Zenfone 10, Geekbench'te yer aldı. İşte ayrıntılar...
Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitleye ulaşan Asus, özellikle ROG serisyle popülerliğini arttırdı. Oyun odaklı modelleriyle adından söz ettiren şirket Zenfone serisiyle de önemli bir payı elinde bulunduruyor. Serinin yeni üyesi için hazırlıklar sürüyor.
Asus Zenfone 10, 200 Megapiksel kamera ve Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor
Asus, amiral gemisi modeline oldukça sıkı hazırlanıyor. Akıllı telefon dünyasının en önemli modelleri arasına girmeyi hedefleyen şirket, Asus Zenfone 10 modelinin donanım olarak üst düzey olmasını istiyor. Model, Geekbench'te sahne aldı ve bazı özellikleri bir kez daha görüntülendi.
Performans arenasındaki özelliklere göre cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2'sini kullanacak. İşlemci, 16 GB RAM ile eşleştirilmiş bir şekilde görüldü. Şirketin başka RAM seçenekleri de sunacağı gelen bilgiler arasında. Cihaz beklenildiği gibi kutudan Android 13 ile çıkacak. Öte yandan model tek çekirdekte 2.008 ve çok çekirdekte 5.454 puan elde etti.
Asus ROG Phone 7 ilk kez görüntülendi!
Daha önce sızan bilgilere bakılırsa beklenen Asus modeli, OIS destekli 200 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön panelinde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç AMOLED ekrana sahip olacak. IP68 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip modelin üç renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor.
Asus Zenfone 9 özellikleri
800 nit parlaklık / 1,100 nit en yüksek parlaklık 60-120Hz adaptif ekran tazeleme hızı, 240Hz touch sampling HDR10+ desteği, Gorilla Glass Victus korumaİşlemciQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1GPUAdreno 730RAM8GB/16GB LPDDR5Depolama128GB/256GB – UFS 3.1 – microSD card desteği yokBatarya4,300mAh pil- 30W hızlı şarjKameraArka: – 50MP Sony IMX766 (ƒ/1.9, 1/1.56-inç sensor, 1µm pixel, 6 eksenli gimbal stabilizasyonu + EIS, 2×2 OCL PDAF – 12MP Sony IMX363 ƒ/2.2, 1/2.55-inç sensor, 113 derece geniş açı, Ön: – 12MP Sony IMX663, ƒ/2.45, 1/2.93-inç sensor,Video8K -24fps 4K -30/60/120fps 1080p -30/60/240fps 720p -480fpsSesStereo hoparlörler, 3.5mm kulaklık girişi, AptX,GüvenlikGüç tuşunda parmak izi butonuKasa özellikleriIP68 sertifikalı, Polymer arka kapakGirişlerÇift SIM/ USB-CBağlantı seçenekleriWi-Fi 6E, 5G, LDAC BluetoothYazılımAndroid 12, Zen UI, iki yıl Android sürüm güncellemesiTasarım ve boyutlar146.5×68.1×9.1 mm 169gRenklerMidnight Black, Moonlight White, Starry Blue, Sunset RedKutu içeriğiUSB-C kablosu, adaptör, kılıf, SIM yuvası çıkartıcı, kullanım kılavuzları
Ekran5.9 inç AMOLED, 2400×1080 çözünürlük, 20: 9, 445ppi
Teknoloji Haberler
800 nit parlaklık / 1,100 nit en yüksek parlaklık
60-120Hz adaptif ekran tazeleme hızı, 240Hz touch sampling
HDR10+ desteği, Gorilla Glass Victus korumaİşlemciQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1GPUAdreno 730RAM8GB/16GB LPDDR5Depolama128GB/256GB – UFS 3.1 – microSD card desteği yokBatarya4,300mAh pil- 30W hızlı şarjKameraArka:
– 50MP Sony IMX766 (ƒ/1.9, 1/1.56-inç sensor, 1µm pixel, 6 eksenli gimbal stabilizasyonu + EIS, 2×2 OCL PDAF
– 12MP Sony IMX363 ƒ/2.2, 1/2.55-inç sensor, 113 derece geniş açı,
Ön:
– 12MP Sony IMX663, ƒ/2.45, 1/2.93-inç sensor,Video8K -24fps
4K -30/60/120fps
1080p -30/60/240fps
720p -480fpsSesStereo hoparlörler, 3.5mm kulaklık girişi, AptX,GüvenlikGüç tuşunda parmak izi butonuKasa özellikleriIP68 sertifikalı, Polymer arka kapakGirişlerÇift SIM/ USB-CBağlantı seçenekleriWi-Fi 6E, 5G, LDAC BluetoothYazılımAndroid 12, Zen UI, iki yıl Android sürüm güncellemesiTasarım ve boyutlar146.5×68.1×9.1 mm
169gRenklerMidnight Black, Moonlight White, Starry Blue, Sunset RedKutu içeriğiUSB-C kablosu, adaptör, kılıf, SIM yuvası çıkartıcı, kullanım kılavuzları