Asus iddialı geliyor: Asus Zenfone 10 Geekbench'te görüntülendi!

Asus, donanımlı bir akıllı telefon üretmek için kolları sıvadı. Asus Zenfone 10, Geekbench'te yer aldı. İşte ayrıntılar...

Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitleye ulaşan Asus, özellikle ROG serisyle popülerliğini arttırdı. Oyun odaklı modelleriyle adından söz ettiren şirket Zenfone serisiyle de önemli bir payı elinde bulunduruyor. Serinin yeni üyesi için hazırlıklar sürüyor.

Asus Zenfone 10, 200 Megapiksel kamera ve Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

Asus, amiral gemisi modeline oldukça sıkı hazırlanıyor. Akıllı telefon dünyasının en önemli modelleri arasına girmeyi hedefleyen şirket, Asus Zenfone 10 modelinin donanım olarak üst düzey olmasını istiyor. Model, Geekbench'te sahne aldı ve bazı özellikleri bir kez daha görüntülendi.

Performans arenasındaki özelliklere göre cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2'sini kullanacak. İşlemci, 16 GB RAM ile eşleştirilmiş bir şekilde görüldü. Şirketin başka RAM seçenekleri de sunacağı gelen bilgiler arasında. Cihaz beklenildiği gibi kutudan Android 13 ile çıkacak. Öte yandan model tek çekirdekte 2.008 ve çok çekirdekte 5.454 puan elde etti.

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Daha önce sızan bilgilere bakılırsa beklenen Asus modeli, OIS destekli 200 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön panelinde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç AMOLED ekrana sahip olacak. IP68 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip modelin üç renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor.

Asus Zenfone 9 özellikleri