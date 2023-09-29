ASUS ExpertWiFi EBM68 İnceleme

ASUS'un büyük ve orta ölçekli iş yeri ve mekanlar için sunduğu ASUS ExpertWiFi inceleme videosu ile sizlerleyiz. ASUS ExpertWiFi EBM68, orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, zengin özelliklere sahip, hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir ağ sunuyor.

ASUS'un büyük ve orta ölçekli iş yeri ve mekanlar için sunduğu ASUS ExpertWiFi inceleme videosu ile sizlerleyiz.

ASUS ExpertWiFi EBM68 inceleme

ASUS ExpertWiFi hakkında daha fazla bilgi: https://tr.asus.click/QLb4jb

ASUS ExpertWiFi EBM68, orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, zengin özelliklere sahip, hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir ağ sunuyor. Tek başına kullanabilir veya diğer ASUS ExpertWiFi çözümleriyle genişletebilirsiniz.

ExpertWiFi, sanal yerel ağ (VLAN) yönetimini destekler. VLAN yönetimi, ağı kabloluda ve kablosuzda kolayca bölmek için hızlı ve esnek bir yöntem sunar. Ayrıca, fazladan güvenlik sağlamak için Ethernet bağlantı noktalarını atayabilirsiniz.

ExpertWiFi ağ ürünleri, küçük işletmelerden büyük fabrikalara kadar her tür işletmenin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilir. 12 bağlantı noktası desteği sayesinde şirketler, ağ kapasitelerini büyütebilirler. EBM68 ayrıca 100 aktif cihaza kadar destek verebiliyor.

Ofisten ofise VPN'ler, özellikle zincir mağazalar ve uzak şubeler gibi farklı yerlerde bulunan kuruluşlar için faydalıdır. Bu VPN türü, özel ve güvenli ağ trafiğini önceliklendirir ve işletmeler arası hızlı özel ağlar oluşturmanıza yardımcı olur.

ExpertWiFi EBM68, montaj delikleri ve stand ile kolayca yerleştirilebilir. Ayrıca, standı çevirdiğinizde kablo düzenleyici olarak da kullanılabilir. 2.5 Gbps WAN, USB 3.2 Gen 1 ve toplam üç gigabit LAN bağlantı noktası, tüm ağ gereksinimlerinizi karşılar.