ASUS, sürdürülebilirlik ilkesine uygun üretim yaparak çevreyi korumaya önem veren bir marka olarak dikkat çekiyor. ASUS A3202 modeli de geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. ASUS A3202 All in One PC inceleme videosu sizlerle.

ASUS A3202 All in One PC inceleme!

Video editörü, resepsiyon görevlisi veya statik konumda bulunan bir bilgisayar gerektiren farklı sektörlerde çalışanlar için çözümler sunan ASUS A3202, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir bir yapıda tasarlanmış. Intel Core i3 işlemci yerine Core i7 işlemci tercih edebilir, kablosuz veya kablolu klavye ve mouse seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. RAM ve depolama kapasiteleri de isteğinize göre yükseltilebiliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan ASUS A3202, hem bilgisayar hem de klavye ve mouse seti için uyumlu bir görünüm elde etmenizi sağlar. Cihazın ağırlığı yaklaşık 4.84 kilo.

Arka tarafında HDMI, Type-C ve USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktaları yer alan ASUS A3202, alt kısmında da USB 2.0 Type-A girişi, 3.5 mm ses bağlantı noktası ve SD kart okuyucu gibi zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.

Test için gönderilen bilgisayar oldukça büyük bir ekrana sahip, boyutu 21.45 inç. Ekran ve çerçeve oranı %86, bu da bu tip bir ürün için oldukça önemli bir değer.

FHD çözünürlük sunan ekran %100 sRGB doğruluğu sağlıyor. Renkler canlı ve doğru bir şekilde görüntülenirken, geniş bir görüş alanı sunarak parlamayı büyük ölçüde engelliyor. Özellikle görsel materyallerle ilgilenenler için renk doğruluğu çok önemli.

Ekran aynı anda birden fazla işlemi yapabilmenizi sağlıyor. Örneğin, tarayıcıda bir pencereyi sol tarafa, diğer pencereyi de sağ tarafa yerleştirerek makaleler okuyabilir, e-postalarınızla ilgilenebilir ve sevdiğiniz videoları ya da canlı yayınları takip edebilirsiniz.

ASUS A3202 All in One PC teknik özellikleri

İşlemci: Intel Core i5-1235U, 1.3 GHz (12M Cache, Turbo Boost ile 4.4 GHz, 10 çekirdek)

Grafik Birimi: Intel Irıs Xe

Ekran: 21.45 inç, FHD (1920 x 1080) 16: 9, LED arka aydınlatma, 250nit parlaklık, sRGB: 100%, ekran-kasa oranı %86, 720p kamera

Bellek: 16 GB DDR4 SO-DIMM

Depolama: 1 TB SATA 7200RPM 2.5¨ HDD

Kablosuz: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Bağlantı: 1x Gigabit Ethernet, 1x HDMI 1.4, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C