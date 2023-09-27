Astronotlar Anılarını Anlattı

ASTRONOTLAR ANILARINI ANLATTI

İzmir'de kapılarını açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te 'Astronotlar Anlatıyor; Ayakları Yerden Kesen Hikayeler' etkinliği düzenlendi. Turizm Teknolojileri ve Oyun Çadırı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, astronotlar Stephanie Wilson, Paolo Nespoli ve Denis Matveev konuşmacı olarak yer aldı. Gökyüzü tutkunu çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte astronotlar, kariyerlerine dair anılarını paylaştı. Programda Stephanie Wilson, "Çocukken bir astronotla sohbetim olmuştu. O dönemde uzay hakkında çok meraklandım ve sonrasında buradan ilerlemek istediğime karar verdim. Kolejde de mühendislik okudum ve sonrasında astronot eğitimleri açıldığı zaman oraya başladım" dedi.

Denis Matveev ise konuşmasında, "Bugüne kadar tabii ki bütün uzay görevlerinde ve çalışmalarında çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Ancak özellikle Avrupa Robotik Kolu adı verilen (European Robotic Arm) ERA aktivitesi, yani araç dışı aktiviteyi sağlayan Robotik Kol Projesi'ni çok önemsedim ve heyecanlı bir şekilde çalıştım. Uzay yürüyüşü, yani araç dışı aktivite anlamına gelen ERA, astronotların uzay istasyonu veya uzay aracı dışında, uzay boşluğunda yaptıkları hareketlere ve görevlere verilen isimdir. Dolayısıyla orada yaptığım projede çok heyecanlandım" diye konuştu.

Hande NAYMAN/İZMİR,