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Astroloji ve Astronomi Arasındaki Ayrım

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Doğum gününün karakterimizi, gezegenlerin hareketinin hayatımızı belirlediğini iddia eden astroloji ile gökbilimi olarak tanımlanan astronomi arasında 15. yüzyıl itibarıyla keskin bir ayrım ortaya çıktı. Astroloji bugün neden hala popüler bir alan? Astrolojiye duyulan ilgiyi açıklayan araştırmacılar.

Doğum gününün karakterimizi, gezegenlerin hareketinin hayatımızı belirlediğini iddia eden astroloji ile gökbilimi olarak tanımlanan astronomi arasında 15. yüzyıl itibarıyla keskin bir ayrım ortaya çıktı.

Babil İmparatorluğu kadar geriye gidersek, astrologlar gezegenleri ve yıldızları çalışan ve bu konuda matematiksel hesaplar yapan ilk uzmanlardı. Ancak daha sonra astroloji, kehanetlerde bulunan bir alan olarak kaldı ve bilimden uzaklaştı.

Peki hiçbir bilimsel dayanağının olmamasına rağmen astroloji bugün neden hala popüler bir alan? Hatta popülerliğin de ötesine geçerek pandemiden sonra astrolojiye ilginin arttığı gözlemleniyor. Burç yorumlarına eskimeyen ve hatta yenilenen ilginin arkasında ne yatıyor?

“New Age Uygulamalarının/İnançlarının Bir Yansıması olarak Astroloji ve Facebook'ta Kullanımının Betimsel Analizi” adlı araştırmanın yazarı Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı ile “Astrolojinin Bilimle İmtihanı” kitabının yazarı Tevfik Uyar, astrolojiye duyulan ilgiyi açıkladı.

BBC

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