Astroloji Tahminleri Tesadüftür'

Uzay politikaları uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Radyo Gar'da yayınlanan Emre Ergül'le Kozmoğrafya programına konuk oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan İnce, astrolojiyle ilgili fikirlerini açıkladı:

"Kışın doğanlarla baharda doğanlar sarasında farklılık olabilir. Yazın doğanlar sıcağa dayanıklı bebekler olabilir. Doğal açıklanabilecek sebeplerle fiziksel durumlarına yansıyabilir ama bunların ruhsal durumlarına yansıyacağını sanmıyorum."

"ASTROLOGLARLA ARAM İYİ DEĞİL"

"Bu konuda başka çalışmalar var. Sosyo-biyoloji diye. Genetik kalıtımların psikolojiye etkisi… İnsan doğası doğumdan kalıtımla mı gelir yoksa çevresinden sonradan mı öğrenilir? Bunu yıldızlara bağladığınız zaman onun doğruluğuna inanamıyorum."

"Astrologlarla benim aram pek iyi değildir. Deneyler de yapıldı. ABD'deki Astroloji Birliği diye bir yerden… Astrolojik tahminlerin çoğunun rastlantısaldan öteye girmediği kanıtlandı. Nature dergisinde bu deneyler yayınlandı. Astrolojinin tahminleri tutuyorsa tutuyor, tutmayabilir de."

"Şimdi ben Koç burcuyum. 1-2 sene oldu, okudum burcumu. Diyor ki, "Artık çocuk yapmanın zamanı geldi." 70 yaşını geçmişim, 2 kızım var!"

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Space Mag Türkiye / Teknoloji