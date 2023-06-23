Astor Şarj, Siemens Türkiye'den 200 Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Satın Aldı

Siemens Türkiye ve Astor Şarj arasında imzalanan elektrik araç şarj ünitesi anlaşması kapsamında Astor Şarj, Siemens Türkiye'den 15 dakikada şarj imkanı sağlayan toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye ile Astor Enerji'nin elektrikli şarj istasyon ağı markası Astor Şarj, elektrik araç şarj ünitesi konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Astor Şarj, Siemens Türkiye'den 170 adet Sicharge D-300kW ve 30 adet de Sicharge D-180kW olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Hüseyin Gelis, iş birliğine ilişkin gelecek için bugünü dönüştüren Siemens Türkiye'nin ulaşımın geleceği için de gerek elektrikli araç üreten fabrikaların dijital otomasyonundan gerek araç fabrikadan çıktıktan sonra ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak şarj istasyonlarına kadar uçtan uca bir hizmet sunduklarını bildirdi.

Gelis, "167 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Siemens Türkiye olarak, ülkemizde elektrikli araçların üretimi ve altyapısı için yapılan yatırımlara hem teknoloji hem de servis hizmetleri ile ciddi katkılar sunuyoruz. 2023 yılı sonuna kadar kurulacak istasyonlarla beraber Türkiye elektrikli araç şarj istasyonları altyapısını oluşturacak kesintisiz ve en yüksek güç kapasitesinde Siemens Türkiye imzası bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş birliği, elektrikli araç sahiplerine güvenli, hızlı ve kolay şarj imkanı sunacak"

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel de Türkiye'de 10 yıl içinde trafikte olan elektrikli araç sayısının 2,5 milyon olmasının beklendiğini aktardı.

Elektrikli araç dönüşümüyle beraber altyapının oluşturulmasının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Geçgel, şunları kaydetti:

"Biz de Astor Şarj markamız ile Türkiye'nin elektrikli araç şarj istasyonları altyapısını geliştirmek için önemli bir adım attık. Özellikle hızlı şarj dediğimiz DC şarj istasyonlarının kurulumu için elektrik kurulu güç artışı gerekiyor. Astor Enerji olarak köklü tecrübe ve deneyimimizle güç artışını sağlayacak kapasiteye sahibiz. Siemens Türkiye ile yaptığımız iş birliği, elektrikli araç sahiplerine güvenli, hızlı ve kolay şarj imkanı sunacak. Ayrıca bu anlaşma, ülkemizin enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler konusundaki hedeflerine de katkı sağlayacak."

Siemens Türkiye E-mobility Birimi Ülke Yöneticisi Rıfkı Çolak ise Türkiye'de yüksek potansiyele sahip e-mobility pazarının hızla büyümeye devam ettiğini ve bu alanda yaptıkları yatırımlarla geliştirdikleri pazarın en hızlı şarj süresine sahip ürünleri ve servis yapıları ile şarj ağı işletmecilerine çözüm sunduklarını bildirdi.

Çolak, Astor Enerji'nin altyapı kurulumu konusundaki bilgi birikimi sayesinde projeyi hedeflenen tarihten önce hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktararak, "Yatırımların sürdürülebilirliği için dijital servis hizmetlerine öncelik verdik. Sicharge ürünlerimizin uzaktan bağlantı özelliği ile kesintisiz şarj hizmeti veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Astor Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Geçgel de Siemens gibi sektörünün öncü markası ile gerçekleştirdikleri iş birliğiyle Türkiye'nin enerjisini en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Astor'un gücü ve Siemens'in ödüllü şarj ünitesi ile saatleri bulan dolum süreleri dakikalar içinde tamamlanacağını belirten Geçgel, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağladıkları Astor Şarj istasyonlarının yeni teknolojisiyle tüm Türkiye'yi donatacağını aktardı.

Şarj ünitesi şarj süresini 15 dakikaya kadar indirebiliyor

Siemens elektrikli araç şarj ünitesi Sicharge D, 24 inç dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu kullanımıyla fark yaratıyor. Kullanıcılar, ödemeyi cihaz üzerinde QR kod okutarak aplikasyon üzerinden kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Dinamik Yük Paylaşımı ile aynı anda iki aracı hızlı şarj edilebilme imkanı sunan şarj ünitesi, güvenilir şarj sunmanın yanı sıra yüksek koruma sınıflı istasyonlar ile uzun süre güvenli altyapı imkanı sağlıyor.

Farklı LED aydınlatmaları ile durum bildirimi gibi ayırt edici özelliğe sahip Sicharge D şarj ünitesi 400A kabloları sayesinde 160 kW'tan 300 kW'a kadar desteklenmesi ile şarj süresini 15 dakikaya kadar indirebiliyor. Ayrıca, sistemde de kadar hızlı şarj soketine sahip olacak şekilde genişletilebiliyor.

Bulut sistemler ile haberleşebilen bu istasyonlar, Siemens Backend yazılımı sayesinde uzaktan takip ve kontrol edilebiliyor.

Siemens Sicharge D, 1954 yılından bu yana dünya genelinde tasarımları değerlendiren iF Design Ödüllerinde 2021 yılında "kullanıcı ara yüzü" ödülünü alırken 2023'ün "en iyi ürünü" seçildi.