Assassin's Creed Oyunlarına Reklam Koyulduğu Kullanıcılar Tarafından Fark Edildi

Oyun dünyasında artık bir kült haline gelmiş Assassin's Creed, seriye eklediği oyunların yanı sıra eski oyunlarıyla da yaşamaya devam ediyor. Ancak bir kullanıcının fark ettiği durum, oyuncuları biraz kızdırmışa benziyor.

Ubisoft, Assassin's Creed oyunlarına reklam koyuyor

Bir kullanıcı, 2018'te piyasaya sürülen Assassin's Creed Odyssey oyununu oynarken ilginç bir durum fark etti. Kullanıcı, oyunda hatiraları kontrol etmek istediği sırada bir Assassin's Creed reklam görseliyle karşılaştı.

Oyuncu menüye tıkladığında Assassin's Creed Mirage oyununun Black Friday fırsatı ile ilgili reklamıyla karşılaştı. Daha sonra birçok kullanıcının karşılaştığını bildirdiği bu olayda reklamın manuel olarak kapatıldığı belirtiliyor. Benzer durum, Assassin's Creed: Origins ve Assassin's Creed: Valhalla'da da görüldü.

Öte yandan şirketten durumla ilgili ilk adım atıldı. Rock Paper Shotgun'a yapılan açıklamada olayın iyi bir niyetle yola çıkılan bir hata olduğuna değinildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Maalesef bu teknik hata, promosyonun oyun içi menülerimizden birinde görünmesine neden oldu. Amacımız, diğer Assassin's Creed oyunlarının ana menüsünde seri haberlerinin bir parçası olarak Assassin's Creed Mirage için bir tanıtım sergilemekti. Mümkün olan en iyi oyuncu deneyimini sağlamak istiyoruz ve sorunu öğrendiğimizde bu rahatsız edici pop-up'lar derhal kaldırıldı. Sorunun nedenini araştırırken anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Öte yandan Ubisoft, geçtiğimiz günlerde reklamlara konu olan Assassin's Creed Mirage ile satış rekoru kırdığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Mirage, yayınlandığı güne kıyasla yeni nesil konsollarda (Xbox Series X/S ve PlayStation 5) en çok satan yapım oldu.

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