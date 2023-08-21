Assassin's Creed Mirage Ezanı Oyuna Dahil Edecek

Assassin's Creed serisinin önümüzdeki aylarda çıkacak olan son oyunu Assassin's Creed Mirage, 9. yüzyılda Bağdat'ta geçiyor ve oyunda gerçek ezan sesleri duyulacak. Ubisoft'un tarihi doğruluğa ve detaylara verdiği önem bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Assassin's Creed serisinin önümüzdeki aylarda çıkış yapacak olan son oyunu Assassin's Creed Mirage, bildiğiniz gibi 9. yüzyılda, Bağdat'ta geçiyor. Ubisoft'un özellikle AC serisinde tarihi doğruluğa ve en ufak detaylara bile ne kadar çok dikkat ettiğini zaten biliyorduk. Bu bir kere daha kanıtlanmış oldu.

Assassin's Creed Mirage'da ara sıra gerçek ezan duyacağız

Daha önce Assassin's Creed 1'de ve Revelations'ta buna benzer durumlar görmüştük. İkisi de İslam coğrafyasında geçen oyunlar olduğu için Arapça birtakım dualar duyuyorduk. Hatta iki oyunda da Türkçe bazı cümlelere bile rast gelmek mümkündü.

Ok. One of my favorite parts of the new #AssassinsCreedMirage diary that dropped today is the confirmation that indeed you will be able to hear the Athan (????), the Muslim call to prayer, within the game world! A lot of care was put into this game. Less than two months left! pic.twitter.com/uUipE451TW — Malek T. (????) | Future Class '22 ?? (@malekawt) August 18, 2023

Ancak duaların birçoğu anlamsız, konuşulan Türkçe de döneme uygun değildi. Assassin's Creed Mirage ile bu durum geliştirilmiş.

Oyunun yaratıcı yönetmeni Stéphane Boudon tarafından YouTube'da yayınlanan bir geliştirme günlüğünde bahsedilen bu yenilik, Ubisoft'ta küresel çeşitlilik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik proje yönetimi kıdemli müdürü Malek Teffaha tarafından şimdilerde X olarak bilinen Twitter'da paylaşıldı.

Ubisoft, ezanı dahil etmeyi seçtiği ve doğru tasvir ettiği için birçok kişiden övgü alıyor. Ünlü geliştirici Rami Ismail, ezanın muhtemelen ilk kez Batı yapımı bir oyunda tam ve doğru bir şekilde tasvir edildiğini söylüyor.

Assassin's Creed Mirage ile serinin köklerine geri dönüyoruz. Fragmanlardan ve geliştirici günlüklerinden bugüne kadar açıklanan bilgiler ışığında oyun camiası bu oyun için oldukça heyecanlı. Çünkü Origins, Odyssey ve Valhalla ile birlikte Assassin's Creed serisi bir rol yapma oyununa evirilmişti.

Ubisoft'tan yeni Assassin's Creed için beklenmedik karar!

Mirage hala o oyunların yapısını taşıyor, ancak görevler ve gizlilik açısından, en önemlisi de hakiki bir Suikastçıyı canlandıracak olmamızdan ötürü bu oyun için beklenti yüksek.

Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi de 1 hafta erkene çekilmişti. Oyunun ülkemizde arka arkaya zamlanan ön sipariş fiyatı da olmasaydı tadından yenmezdi ancak ne yapalım… Şu an oyunun ön sipariş fiyatı 849 TL. Siz Mirage için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.