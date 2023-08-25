Assassin's Creed Jade: Mobil için geliştirilen yeni oyunun fragmanı yayınlandı

Ubisoft'un Assassin's Creed serisi için geliştirdiği mobil oyun Assassin's Creed Jade'in resmi oynanış fragmanı paylaşıldı. Ücretsiz olarak piyasaya sürülecek olan oyun, hikaye içerikleri ve genişleme paketleriyle sürekli güncellenecek. Grafikleri ve oynanışıyla dikkat çeken oyun, 2024 yılında iPhone ve Android cihazlar için çıkacak.

Assassin's Creed denilince her ne kadar akla ilk olarak en yakında çıkacak olan Mirage gelse de geçtiğimiz aylarda Ubisoft, seri için ne kadar büyük planları olduğunu duyurmuştu. Bu proje kapsamındaki oyunlardan biri de mobil için geliştirilen Assassin's Creed Jade.

Odyssey'in Japonya'da geçen versiyonu: Assassin's Creed Jade için resmi oynanış fragmanı yayınlandı

Assassin's Creed Jade hala kapalı beta testinde, ara sahneler hala eksik ve ilk oyuncu testinden gelen geri bildirimler hala uygulanmamış durumda. Ancak Ubisoft'un satış rekorları kıran serisinin akıllı telefonlar için akıllıca yapılmış bir uyarlaması olarak beklentiyi aşacak gibi görünüyor.

Genshin Impact gibi diğer akıllı telefon krallarında olduğu gibi Jade'in de ücretsiz olarak piyasaya sürülmesi ve her üç ayda bir hikaye içeriği ve oyunun daha fazla alanının yine ücretsiz olarak eklenmesi planlanıyor. Bununla birlikte gerçek parayla satın alabileceğiniz isteğe bağlı kozmetikler de olacak.

Tarihte bir ilk: Assassin's Creed Mirage'da ezan okunacak

Her ne kadar Assassin's Creed Jade 3. yüzyıl Antik Çin'i merkezine alsa da oyun içerisinde Antik Yunan'a gidip Kassandra ile de etkileşime girebileceğimiz söylendi. Bunun dışında başka diyarlara da gidilebilecek.

Oyunun grafikleri mobil bir oyun için çok fazla iyi, bundan bahsetmemize gerek yok. Dolayısıyla oynamak için kesinlikle bir amiral gemisi gerektirecek. Oynanış açısında da klasik tırmanma, suikast yapma ve RPG stili seviye temelli dövüş sisteminin yanı sıra çömelme, çalılara ve samanlıklara sığınma, ıslık çalma gibi gizlilik yetenekleri de bulunacak.

Yani tam anlamıyla mobil için geliştirilmiş Assassin's Creed Odyssey diyebiliriz Jade için. Baş yapımcı Andrei Chan'ın bugün söylediğine göre ilk kapalı beta testinden alınan geri bildirimlerde mevcut Amerikan dili kötü tepkilere yol açtığı için oyunun diyalogları daha fazla Çin etkisi içerecek şekilde yeniden işlenecek.

Chan, "Assassin's Creed dünyasının özgürlüğüne sadık kalırken Çin tarihine ve kültürüne çok saygılı olmak istiyoruz" dedi. Assassin's Creed Jade'in henüz tam bir çıkış tarihi yok ancak iPhone ve Android cihazlar için 2024 yılında çıkması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.