Assassin's Creed Black Flag Steam'de Satıştan Kaldırıldı

Ubisoft'un en popüler ve en sevilen (aynı zamanda nefret edilen) serisi olan Assassin's Creed, geçtiğimiz sene büyük duyuruların yapıldığı bir etkinlikte yeniden canlandırılmıştı. Bu etkinlikte yeni oyunların yanı sıra eski oyunlara birkaç dokunuş yapılacağı söylenmişti.

Assassin's Creed Black Flag remake söylentisini kuvvetlendiren gelişme: Steam'de satıştan kaldırıldı

Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunu Black Flag desek abartmış olmayız. Hemen hemen herkesin sevdiği bu oyun, seride bir remake sürümünü hak eden ilk oyun konumunda bulunuyor.

Dolayısıyla önceden de remake lafı geçtiği zaman insanların aklına gelen ilk AC oyunu Black Flag olmuştu. Bu garip değil zira Black Flag zamanında o kadar fazla sevilmişti ki Ubisoft sadece korsanlık temalı Skull & Bones'u duyurmuş ve geliştirmeye başlamıştı.

Ubisoft'tan yeni Assassin's Creed için beklenmedik karar!

Ancak o oyunun hikayesi de bildiğiniz gibi sazan sarmalına döndü. Şimdi, Assassin's Creed Black Flag'in Steam'de satıştan kaldırılması bu söylentileri bir hayli alevlendirdi. Oyun gerçekten de hiçbir sebep verilmeden bir anda satıştan kaldırıldı.

İlk akla gelen sebep oyuna remake geliyor olması fakat bu tek sebep olmayabilir, birkaç tane daha bulunuyor

Bunlardan ilki, Ubisoft'un oyunu düzeltmeye çalışıyor olması. Ağustos ayında AC oyunları için yayınlanan güncellemeyle birlikte zaten PC portu hatalarla dolu olan Black Flag iyice ayvayı yemişti. Dolayısıyla şirketin oyunu bakıma aldığı düşünülüyor.

Bir diğer sebep ise az önce bahsettiğimiz Skull & Bones. Ubisoft, bu karman çorman olan ve bir türlü çıkaramadığı oyunu sonunda çıkarmaya hazır ve oyununun pazarlama stratejisini baltalamaması adına bir diğer korsanlık oyununu platformdan kaldırdı.

Bu arada şunu da söyleyelim, oyun şu anda hala Xbox ve PlayStation mağazalarında satışta. Sadece Steam ve Ubisoft Connect mağazalarından kaldırıldı. Bundan sebeple en güçlü ihtimal oyuna remake geliyor olması.