Aspilsan, Yerli Lityum İyon Pil Üretimiyle Dünya Pazarına Açılıyor

Türkiye'nin yerli lityum iyon pil üreticisi Aspilsan, ABD pazarına açılmak ve Avrupa'daki payını büyütmek için adımlar atmaya başladı. Yerli üretim piller, elektrikli araçlar ve güneş enerjisi santralleri için kullanılabilecek.

Türkiye'nin yerli lityum iyon pil üreticisi Aspilsan, dünya pazarında oynamaya hazırlanıyor. Halihazırda powerbank ve pil üretimleri gerçekleştiren şirket, hem ABD pazarına açılmak hem de Avrupa'daki payını büyütmek için yeni adımlar atmaya başladı.

ASPİLSAN, ABD'ye açılmak için sertifika başvurusu yaptı

Aspilsan, yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın elinde bulunuyor. Bu nedenle yıllardır TSK'nın ihtiyacına göre, kara, hava ve denizde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üretiyordu.

Fakat artık yalnızca ülkemiz değil, tüm dünya için önemli bir merkez olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 1.5 milyar TL'lik yatırım ile kurulan Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi, (aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor) geçtiğimiz yıl üretime başladı.

ASPİLSAN üretimi yerli pilin fiyatı yarı yarıya düştü!

Konuyla ilgili Teknofest'te açıklamalarda bulunan Aspilsan yöneticisi, gerekli sertifikaların alınmasının ardından ABD pazarına yöneleceklerini söyledi.

Lityum iyon piller, elektrikli otomobillerin ve güneş enerjisi santrallerinin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yerli üretim pillerin de hafif elektrikli araçlar, elektrikli bisiklet, elektrikli süpürge gibi alanlarda kullanılabileceği ifade edildi.

Türkiye'de üretilen Lityum İyon Silindirik Pil ile tanıştım. Otomobiller için kullanıma hazır. Bu gelişmeler, ülkemiz için çok iyi değil mi? ???????? pic.twitter.com/SWcBYyafY7 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 28, 2022

Yıllık 220 MWh kapasiteyle çalışıldığında 21 milyon 600 bin adet pil üretilebileceği kaydedilen tesisin, hem Türkiye'nin hem dünyanın ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek durumda olduğu ifade edildi.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yerli pil üretimleri dünyaya kafa tutabilir mi? Yorumlarınızı hemen aşağıdaki bölümden bekliyoruz.