ASPİLSAN üretimi piller satışa çıktı! Nereden alınır?

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda yüksek teknoloji alanında ABD, Çin ve bazı Avrupa ülkelerine kıyasla geride kalmış olsa da yeni yatırımlar ve üretimler yapmaya devam ediyor. Batarya alanında da Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi ASPİLSAN tarafından geçtiğimiz yaz aylarında seri üretime başlatıldı. Peki ASPİLSAN INR18650A28 18650 piller nereden satın alınır?

ASPİLSAN INR18650A28 18650 piller nereden satın alınır?

ASPİLSAN, yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın elinde bulunuyor. Bu nedenle yıllardır TSK'nın ihtiyacına göre, kara, hava ve denizde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üretiyordu.

Türkiye'de üretilen Lityum İyon Silindirik Pil ile tanıştım. Otomobiller için kullanıma hazır. Bu gelişmeler, ülkemiz için çok iyi değil mi? ???????? pic.twitter.com/SWcBYyafY7 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 28, 2022

Bununla birlikte artık yalnızca ülkemiz için değil, tüm dünya için önemli bir konumda bulunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 1.5 milyar TL'lik yatırım ile kurulan Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi, aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

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Burada üretilen yeni nesil batarya paketleri ve silindirik piller, tüm dünyadaki teknolojik cihazların içerisinde kullanılmak üzere ihraç edilecek. Tabii bu noktada ASPİLSAN'ın ülkemizde tek olmadığını belirtelim.

Zira önümüzdeki aylarda elektrikli otomobillerini piyasaya sürecek olan Togg, batarya üretimi konusunda Çinli Farasis şirketiyle bir ortak oldu. Bunun sonucunda kurulan Siro da 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacağını söyledi.

Bu nedenle önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde ülkemizin pil üretimi konusunda Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Yerli gelişmiş çözümler, yapılan ortaklıklar ve de teknoloji transferleri sebebiyle de direkt olarak son teknoloji ürünleri piyasaya sürebilecek

Tabii ASPİLSAN'ın bu noktada duruşu biraz daha farklı. Zira şirket, öz patent ve lisanslar ile üretim yapıyor. Yıllık üretim kapasitesi 220 MWh olan bu yeni tesiste, dakikada 60 hücre üretilecek. Bu da yıllık olarak 21 milyon 600 bin adet hücreye tekabül ediyor.

Üretilen INR18650A28 kodlu kimyası ve bileşimi nikelce zengin lityum-nikel-manganez-kobalt oksit olan 18650 pillerin kapasitesi 2800 mAh. Voltajı da 3.65V. Yapılan testlerin sonucunda ise standartların üzerinde performans sergilediği paylaşıldı. Bu nedenle hem yurt içi hem de yurtdışından yoğun talep gördüğü söyleniyor.

Şu an için bu pillerin satışının Birikim Pilleri ve PİLSAN ELEKTRONİK üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Zira endüstriyel pil olması sebebiyle öncelikli olarak toplu alım yapacak, pil ve batarya teknolojisine hakim mühendis/firmalar tarafından alınabileceği söyleniyor.

Ek olarak, güvenlik tedbirlerine uygun ortamlarda yetkin kişilerce kullanıp kullanılmadığı denetlenerek satışının yapıldığı belirtiliyor. Uygun koşulları sağlayan tüm şirketler ve mühendislerin de satın alım için direkt ASPİLSAN ile iletişime geçebileceği paylaşılıyor.

ASPİLSAN'ın başlıca çözümleri:

Her Türlü Ni-Cd, Ni-MH, Li-İyon, Li-Po Pil ve Bataryalar

Güneş Pili, Isıl Pil ve Yakıt Pili

Yenilenebilir Enerji

Enerji Depolama Sistemleri

Şarj Cihazları

Pil/Batarya Laboratuvar Test Sistemleri

Nikel Kadmiyum Komple Uçak Akü ve Hücreler

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