Aspilsan Powerbank Modelleri Satışa Çıktı

ASPİLSAN üretimi piller 2022 yılında teknoloji sektörüne damga vuran önemli bir gelişmeydi. Öyle ki binlerce insan hangi türde piller olduğunu ve nereden temin edebileceğini öğrenmek istiyordu. Bu yoğun ilgi yalnızca pillere değil, diğer ürünlere de yansıdı. Öyle ki Aspilsan powerbankleri henüz satışa çıkmadan almak isteyenler sıraya girdi. Artık Aspilsan powerbank modellerini satın alabiliyoruz. İşte tüm detaylar…

Beklenen ürün: Aspilsan powerbank!

Kısa bir süre önce ilk etapta toplu alımlar için, daha sonra vatandaşların da talebini karşılamak üzere satışa çıkan Aspilsan 18650 pillerin nasıl alınabileceğini paylaştık. Bugün ise birkaç hafta önce satışa çıkan Aspilsan powerbank modelleri üzerine benzer sorularla karşılaşıyoruz.

Öncelikle, ilk kez deprem döneminde afet bölgesine gönderilen Aspilsan üretimi powerbank modellerinin tasarımına sadık kalınarak satışa sunulduğunu görüyoruz. Fakat turuncu yerine siyah rengin tercih edildiğini söyleyelim.

https://shiftdelete.net/aspilsan-yerli-uretim-pil-fiyati

Buna ek olarak, piyasada görmeye alıştığımız powerbanklerden farklı olarak Aspilsan bu cihazda değişebilir pilli tasarım tercih ettiği için öne çıkıyor. Örneğin, cihazın içerisinde yer alan 2 adet yine Aspilsan üretimi 18650 pillere powerbankin arka kapağını çıkararak ulaşabiliyorsunuz.

Bu sayede dilerseniz powerbanki 18650 piller için şarj cihazı olarak kullanabilir, dilerseniz de piller ömürlerini tamamladığı zaman yenisiyle değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik anlamında zirveye yerleşen bir ürün yapıldığını söyleyebiliriz.

Buraya tıklayarak (Aspilsan tarafından paylaşılan platform) satın alabileceğiniz 5900 mAh kapasiteli ürünün fiyatı 27 Temmuz 2023 itibariyle 399 TL. Tabii başka platformlarda daha uyguna da bulmak mümkün. Ayrıca ürünle birlikte yedek olması için üçüncü bir pil alırsanız onun da 99 TL gibi bir ücreti olduğunu belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!