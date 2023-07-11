ASPİLSAN Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinden lityum iyon pil kullanıcılarını ağırladı

ASPİLSAN Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinden lityum iyon pil kullanıcılarını, Kayseri'deki 25 bin metrekarelik lityum iyon pil fabrikasında ağırladı.

Hindistan, Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ülkelerden gelen firma temsilcilerine, fabrika gezdirilerek teknik bilgi verildi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN'ın Kayseri'de lityum iyon pil üretiyor olmasının bütün dünyada ciddi yankı ve ilgi uyandırdığını söyledi.

İlgili firmaların böyle bir tesisi yerinde görüp tanımak istediklerini belirten Özsoy, "Aslında yapılan işin büyüklüğü, hacmi ve anlamı bu workshop ile daha da belli oldu. İçeride yapılan konuşmalarda şunu görüyoruz ki bu kadar kısa sürede böyle bir yatırımı yapmak ancak bize mahsus bir yetenek. Gelen misafirler, sessiz, sakin ve hızlı şekilde yaptığımızı ifade ediyorlar ve hayranlıkla karşılıyorlar. Türk insanının neler yapabileceğini, ülkemizin ne gibi imkan ve kabiliyetlerinin olduğunu, insanımıza güvenilirse destek verilirse ne gibi işleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Özsoy, 13 yabancı firmanın temsilcisini fabrikada ağırladıklarını, temsilcilerin pili inceleyeceklerini, tanıyacaklarını ve ürünlerinde kullanmaya başlayacaklarını dile getirdi.

ASPİLSAN Enerji'nin ürettiği lityum iyon pilin değişik ve üstün özellikleri bulunduğunu dile getiren Özsoy, "Bu özellikleri burada bütün dünyaya tanıtmış oluyoruz. Bir diğer önemli konu ise Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan katılımcıların Kayseri'de böyle teknolojiyle ilgili bir toplantı yapmış olması da bizim için ayrıca gurur vesilesi. Anadolu'nun bir köşesinde de artık teknolojinin üretildiğini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz. Tüm dünyaya ürünlerimizi pazarlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin enerji bağımsızlığı adına dikilmiş özgürlük anıtı"

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri'de 2022 yılında kurduğu tesisin sadece bir pil üretim tesisi değil, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı adına dikilmiş bir özgürlük anıtı olduğunu söyledi.

Üretilen hücrenin uluslararası sertifika kuruluşları tarafından test edildiğini ve kalitesinin onaylandığını anlatan Özdemir, birçok milli projede ürünlerini kullanma fırsatı bulduklarını, Türkiye'de büyük bir ilgi gördüklerini aktardı.

Özdemir, üretilen lityum iyon pilin düşük sıcaklık performansının rakiplerinden çok daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yüksek enerji yoğunluklu, çok kaliteli bir hücre üretiyoruz burada. Dünya küçük bir köy haline geldi. Ürün ve hizmetlere insanların erişimi daha kolay oldu. Biz de çok kaliteli yapmış olduğumuz bu ürünü dünya çapında tanıtıp daha büyük pazarlara ulaşmak için dünyadaki sayılı üreticileri ve bu konudaki profesyonelleri, yetenek ve imkanlarımızı göstermek için çatımız altında toplantılara davet ediyoruz. Uluslararası camiada ürünümüzü daha yüksek sesle tanıtmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyoruz."