ASPİLSAN, AFAD kampına güneş panelleri kurdu!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen depremler sonrasında bölgede elektrik sorunları yaşanmıştı. AFAD tarafından kurulan deprem çadır kamplarına ise ASPİLSAN enerji sağlayacak. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'tak Atatürk Parkı'na güneş panelli hibrit EDS düzeneği kuruldu.

ASPİLSAN, Kahramanmaraş'a güneş panelleri yerleştiriyor

ASPİLSAN, Kahramanmaraş'taki depremzedeler için belirli bölgelere güneş panelli hibrit sistemi kurmaya başladı. 850 çadırlık AFAD kampına enerji sağlayacağını ifade eden şirket, depremzedeleri yarı yolda bırakmadı. Atatürk Parkı'ndaki bu sistemin iletişim ve medikal cihazlarının, e-mobilite gereçlerinin enerjilerini ve kısmi aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta Atatürk Parkı'nda kurulan 850 çadırlık AFAD kampındaki depremzede vatandaşlarımızın iletişim ve medikal cihazlarının, e-mobilite gereçlerinin enerjilerini ve kısmi aydınlatma ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermek için güneş panelli hibrit eds sistemimizi kurduk pic.twitter.com/XChRGtXhnQ — ASPİLSAN Enerji (@aspilsan_enerji) February 13, 2023

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta Atatürk Parkı'nda kurulan 850 çadırlık AFAD kampındaki depremzede vatandaşlarımızın iletişim ve medikal cihazlarının, e-mobilite gereçlerinin enerjilerini ve kısmi aydınlatma ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermek için güneş panelli hibrit eds sistemimizi kurduk" denildi.

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Şirketin diğer illerdeki afet bölgelerine de çeşitli enerji imkanları sağlaması bekleniyor. Ancak ilk aşamada Kahramanmaraş'taki 850 çadırlık AFAD kampına destek olduğunu belirtmek gerekiyor.

ASPİLSAN, yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın elinde bulunuyor. Batarya alanında Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi ASPİLSAN tarafından geçtiğimiz yaz aylarında seri üretime başlatılmıştı.

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