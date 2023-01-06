Askerlik işlemleri resmen e-Devlet'e taşınıyor!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık tüm işlemler dijital dünyaya taşınmaya başladı. Şüphesiz bunların başında da e-Devlet geliyor. Vatandaşların devlet tarafından verilen hizmetlere elektronik ortamda ulaşmasına olanak sağlayan bu hizmet, insanların evden çıkmadan tek bir tıkla birçok işini halletmesini hedefliyor. Kısa bir süre önce de konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi: Askerlik işlemleri yakında e-Devlet'e taşınıyor.

Askerlik işlemleri e-Devlet'e ne zaman taşınacak?

A Haber'in haberine göre askerlik işlemleri bu yılın ilk çeyreğinden itibaren e-Devlet'e taşınacak. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yapmış olduğu açıklamada "Askerliğim" adlı yeni bir bütünleşik hizmet üzerinde çalıştıklarını ve bunun askerlik çağı yeni gelmiş ve terhis olmuş farketmeksizin tüm vatandaşlara hitap edeceğini ve askerlikle ilgili iş ve işlemlere dijital bir şekilde ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bu noktada kesin bir tarih olmasa da bu yılın ilk çeyreğinden itibaren Askerliğim hizmetinin e-Devlet üzerinden vatandaşlara sunulacağının belirtelim. Bu sayede askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık, yedeklik dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından erişilebilecek.

e-Devlet'te yeni dönem! Dijital kimlik, Askerliğim ve çevrim dışı giriş

Ali Taha Koç'un konuyla ilgili açıklaması ise şöyle;

"Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!