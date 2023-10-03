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ASELSAN ve ROKETSAN Arasında Yeni Sözleşmeler İmzalandı

ASELSAN ile ROKETSAN arasında Haberleşme Sistemleri, Arayıcı Başlık Sistemleri ve Atış Kontrol Sistemleri'ne yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Söz konusu anlaşmanın toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon avro ve 55,2 milyon Türk lirası tutarındaki sözleşmelerden oluştuğu bildirildi.