ASELSAN Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ASELSAN Su Altı Sistemleri Yarışması İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzunda devam ediyor.

T3 Vakfı İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışma Sorumlusu Nida Emin Kirişçi, AA muhabirine ASELSAN Su Altı Sistemleri Yarışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknofest 2023 kapsamında Su Altı Sistemleri Yarışmamız başvuruda kendi rekorunu tazeleyerek bu sene 1401 başvuru ile bizleri gururlandırdı. Temel kategoride bu kadar başvurunun olması ise bizleri daha fazla sevindiriyor." diye konuştu.

3 farklı aşamadan geçen takımların bu alana gelmeye hak kazandığının altını çizen Kirişçi, "20 tane ileri kategoride 24 tane temel kategoride olmak üzere toplamda 44 yarışmacı ve 399 finalistimiz alanda yarışmalarını kıyasıya devam ettiriyor. TEKNOFEST 2023 düsturunda hareket eden bu yarışma bizlere gençlerin gözlerindeki ışıkları gösteriyor." diye konuştu.

ASELSAN Deniz Sistemleri Program Direktörü Zekeriyya Şahin ise "Bizler 6 yıldır bu yarışmanın içerisindeyiz. Su altı ülkemiz açısından ayrı bir öneme sahip. Bu yarışmaya başladığımızda 129 başvuru almıştık. Bu yıl 1400'ün üzerine çıktık. Dolayısıyla su altı anlamında ülkemizin geleceği açısında bu bizi mutlu etti. İkinci mutlu olduğumuz konu 1400 başvurunun 1000 civarındaki kısmı lise takımlarından geldi. Mavi Vatan kavramının lise gençlerimiz arasında yayılması su altı bilincinin yerleşmesi anlamında geldiğimiz nokta bizleri çok mutlu etti. ASELSAN olarak da bunun bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk yıl başladığımızda 4-5 tane takım suya girebiliyordu sadece. Ama bugün geldiğimiz noktada bütün takımların birçok görevi yerine getirdiğini görmek çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.