ASELSAN, Mavilink Denizaltı Uydu Haberleşme Sistemi'ni Geliştirdi

ASELSAN, yerli ve milli imkanlarla, denizaltılarda kullanılmak üzere 'Mavilink Denizaltı Uydu Haberleşme Sistemi'ni geliştirdi. Sistem, denizaltıların ufuk ötesi haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı ve farklı deniz platformlarına entegre edilebiliyor. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri'ne harekat imkanı sağlıyor.

ASELSAN, yerli ve milli imkanlarla, denizaltılarda kullanılmak üzere 'Mavilink Denizaltı Uydu Haberleşme Sistemi'ni geliştirdi. Sistem, hassas stabilize özelliği sayesinde her türlü çevre ve deniz koşulunda, denizaltıların ufuk ötesi haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, modüler yapısı sayesinde farklı deniz platformlarına entegre edilip, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyumlandırılabiliyor. Sistem, uygun frekanslarda ve nitelikte hizmet veren tüm uydularla kullanılabilme özelliğine sahip. Ayrıca ayarlanabilir yayın yapılmayacak bölge seçimi yeteneği ile kritik operasyonlarda Deniz Kuvvetleri'ne harekat imkanı kazandırıyor.

Uydu haberleşme sistemlerini geliştiren ASELSAN; 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.