ASELSAN, KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi'ni tanıttı

ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN), KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin yüksek çözünürlüklü termal kamera, lazer hedef işaretleyici ve stabilize hareketli platformu ile kara araçları üzerinden gözetleme ve hedef işaretlemede üstün performans sunduğunu açıkladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameraların yanı sıra içerdiği otomatik hareket algılama ve otomatik hedef takibi yeteneği sayesinde operatörlerin olası tehditlerini çok uzak mesafeden hem gündüz hem gece tespit/teşhis/tanıma yapabilmesini sağlıyor. KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi'ne ait başlıca teknik özellikler; yüksek çözünürlüklü termal kamera ile muadil ürünlerine göre arttırılmış menzil ve detaylı görüntüleme kabiliyetine sahiptir. Lazer hedef işaretleme kabiliyeti ile platform üzeri ve ya başka platformdaki lazer güdümlü mühimmatlar için işaretleme yeteneğine sahiptir. Yüksek hassasiyetli stabilize yönlendirme birimi ile her türlü zırhlı araç üzerinde üstün performans sunmaktadır. Termal modül ile birlikte sensör sistemi içerisinde yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçer ile her türlü hava koşullarında kara platformlarının elektro optik sistem ihtiyaçlarına optimum seviyede çözüm sunmaktadır" denildi.

ASELSAN'ın, 1990'lardan itibaren elektro-optik alanında geliştirme ve üretim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, "ASELSAN gece görüş ve termal kameraları, dünyanın pek çok ülkesinde kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Pek çok farklı elektro-optik ürün geliştiren ASELSAN, 25-28 Temmuz arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak" ifadelerine yer verildi.