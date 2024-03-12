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ASELSAN'ın DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı Testleri Başarıyla Tamamlandı

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ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk otonom sualtı aracı DERİNGÖZ, dalışlı testleri başarıyla tamamladı. Aracın askeri ve sivil amaçlarla kullanılabilecek yapısı ve otonom kabiliyeti öne çıkıyor.

Türk savunma sanayii için önemli projeler gelmeye devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk otonom sualtı aracı olan DERİNGÖZ, dalışlı testleri tamamladı. Yerli araç, hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılabilecek yapısı ve otonom kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Otonom sualtı ASELSAN DERİNGÖZ, testleri başarıyla geçti

ASELSAN tarafından gerçekleştirilen testler kapsamında DERİNGÖZ'ün dalış yetenekleri denendi. Bu kapsamda manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği ve optik-sonar sistemleri elden geçirildi. Aracın 600 metre derinliğe kadar inebilmesi ve kablosuz iletişiminin başarılı şekilde gerçekleştiği görüldü.

Derinlerin milli gözü göreve hazır!

Ülkemizin ilk otonom hareket kabiliyetine sahip "#DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı", yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri sayesinde su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit,… pic.twitter.com/QCJLI4UJO6

— ASELSAN (@aselsan) March 11, 2024

ASELSAN'ın verdiği bilgilendirmeye göre DERİNGÖZ'ün hızı 5,5 knots'a, tarama hızı ise 3 knots'a kadar ulaşıyor. Yerli otonom sualtı aracını hem askeri hem de sivil amaçlı çeşitli görevlerde kullanılabilecek esnek bir sistem olarak tasarladı.

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Aracın görev modülleri de kolayca değiştirilebiliyor. Bu kapsamda su altında araştırma, keşif, mayın taraması, boru hattı incelemesi gibi görevleri üstlenebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada, "Ülkemizin ilk otonom hareket kabiliyetine sahip "DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı", yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri sayesinde su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok kritik görevde kullanılabilecek" denildi.

Başarılı testlerin ardından aracın yakın zamanda sahada kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. ASELSAN, bu projesiyle birlikte Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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