ASELSAN, TUSAŞ ile 14 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik çalışmalara başlayacak.

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık uçak aviyonik modernizasyonu sözleşmesi imzalandı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik 14 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak, toplam bedeli 14 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşmenin 29 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirildi.