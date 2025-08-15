ASELSAN, Hisar-D Atış Kontrol Sistemi ile Mavi Vatan Savunmasında Başarı Elde Etti

ASELSAN, Mavi Vatan savunmasında rol alan oyun değiştirici kritik sistemlere bir yenisini ekledi. TCG İSTANBUL üzerinden ASELSAN'ın geliştirdiği Hisar-D Atış Kontrol Sistemi ile yapılan Hisar-D RF mühendislik atışı başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Sinop açıklarında yapılan atış, CENK 400-N 4 Boyutlu Arama Radarının hedefi tespiti ve AKREP 300-N Atış Kontrol Radarının başlattığı angajmanın ardından, Hisar-D Atış Kontrol Sistemi etkin önleme çözümü, GÜDÜ 200-MG Veri Bağı Yer Donanımı ve Füze Üstü Veri Bağı vasıtasıyla çift yönlü haberleşme sağlanarak ara safha güdüm, AGRAS RF arayıcı başlık ve terminal safha güdüm vasıtası ile başarıyla icra edildi.

ASELSAN'ın HİSAR-D Atış Kontrol Sistemi, GÜDÜ 200-MG Veri Bağı Yer Donanımı, Füze Üstü Veri Bağı, CENK 400-N AESA 4 Boyutlu Arama Radarı ve AKREP 300-N Atış Kontrol Radarı Sistemleri ve AGRAS 2203/SA deniz hedefleri arayıcı başlığı, atışın başarısında büyük rol oynadı.

YETENEĞİNİ KANITLADI

Milli sistemler, atış sırasında deniz koşullarında hedefi tespit ve takip ederek hedefi etkisiz hale getirmek amacıyla füzeye güdüm sağlamak için tam bir koordinasyon içinde çalıştı. ASELSAN, böylece sensörler ve gelişmiş atış kontrol sistemleri ile modern deniz harbi için tam entegre çözümler sunma yeteneğini kanıtladı.

Bu atış ile, deniz harbi maksadıyla G/M angajman zincirindeki kritik rolü ile ASELSAN, 50'nci yılında mühendislik gücü sayesinde başarısını bir kez daha perçinledi.