asdasdasdasda asdasdasdasd asdasdasd

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Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Türk Ekonomi Bankası Teknoloji Haberler

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

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