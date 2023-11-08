Asansör uçaktan daha güvenilirdir

Asansör bakımı konusunda uyaran makine mühendisi İbrahim Özçakır:

"Asansörün halatı kolay kolay kopmaz"

"Değişik risk analizleri yapılarak düşmeyi veya oluşabilecek kazaların minimize etmek için yönetmeliklerimiz ve standartlarımız vardır"

"Doğru firmalara asansörlerin bakımının yapılması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli makine mühendisi İbrahim Özçakır, asansör bakımı hakkında konuşurken, "Asansör uçaktan daha güvenilirdir. Çünkü kullanıcısı belli olmadığı için değişik risk analizleri yapılarak düşmeyi veya oluşabilecek kazaların minimize etmek için yönetmeliklerimiz ve standartlarımız vardır. Asansörün halatı kolay kolay" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da meydana gelen asansör kazası sonrası vatandaşlar asansörlerin bakımı konusunda araştırma yapamaya yoğunluk verdi. Asansörlerin bakımı ve doğur bilinen yanlışlar konusunda konuşan Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu yönetim kurulu üyesi Eskişehirli makine mühendisi İbrahim Özçakır, her asansörün farklı çalışma prensibi olduğunu belirterek doğru ellerde yapılan bakımın belli periyotlarda uygulanması gerektiğini uyardı. Ucuza yapılan bakımların sağlıklı olmayacağını belirten Özçakır, bu konuda yeterli belge ve sertifikaları olan birimlerin tercih edilmesi gerektiğini aktardı. Mühendis Özçakır, asansörün düşme ihtimalinin olukça düşük olduğuna değindi.

"Doğru firmayla bakım yaptırmaları gerekir"

Doğru asansör bakımı hakkında bilgi aktaran makine mühendisi İbrahim Özçakır, "Ayda bir kere en az asansörün bakımının yapılması gerekiyor. Bir de bakımların doğru yapıldığı bu kontrol etmek için de yılda bir kere onaylanmış muayene kuruluşları tarafından da bu bakımların kontrolleri yapılır. Bakımda dikkat edilmesi gereken konular tabii ki asansörler her biri kendine özel yapılardır. Çünkü hazır malzemeler kullanıldığı için parçaların birbirleri ile uyumu da önemlidir. Burada yöneticilerin biraz daha bilinçli olarak doğru firmayla bakım yaptırmaları gerekir. Maalesef sektörel olarak biraz para kazanıldığını gördüğümüz zaman sektöre girmek isteyen ve bakım yapan çok arkadaşımız var. Belli bir kurallar içerisinde yapıyorlar, ama bilhassa fiyatlara baktığımızda bu fiyatlar çerçevesinde asansörlerin doğru bakılmadığı kanaati doğuyor. Birçoğu ucuza yapılıyor çünkü. Firmalar hizmet yeterlilik belgesi dediğimiz TSE'den (Türk Standardları Enstitüsü) alınmış bir belgesinin olması lazım, ustalarımızın MYK'li (Mesleki Yeterlilik Kurumu) veya mesleki eğitimini almış olmaları gerekiyor" dedi.

"Yani asansörü düşürmek zordur"

Asansörün düşme ihtimalinin çok düşük olduğunun altını çizen makine mühendisi Özçakır şöyle devam etti:

"Yani asansörü düşürmek zordur. Asansör uçaktan daha güvenilirdir. Çünkü kullanıcısı belli olmadığı için değişik risk analizleri yapılarak düşmeyi veya oluşabilecek kazaların minimize etmek için yönetmeliklerimiz ve standartlarımız vardır. Asansörün halatı kopmaz arkadaşlar, yani kolay kolay kopmaz. Normal standartlardaki asansörlerde dört halat vardır. Bir halatımız bile asansörün kapasitesine yeterliliğine sahiptir. Ama maalesef dediğiniz gibi bilgi kirliliği çok fazla. Halat koptu, düştü. Yani düşme dediğimiz hafif kaymadır muhtemelen. Görmeden de tabii ki yorum yapmak da yanlış olur. Fakat toplumumuzda hemen 'düştü' ifadesi. Çok basit alınıp konuşulmaktadır. Kazaları ben takip etmeye çalışıyorum. Bu algıları farklı yönlere çekebiliyor."

"Hareket etmeseydi bugün hayatta olabilirdi"

Yaşanan olaylarla ilgili de konuşan makine mühendisi İbrahim Özçakır, Aydın'da hayatını kaybeden öğrencinin kabinde kalması durumunda daha az bir hasarlar kurtulabilceği yorumunu yaptı. Ordu'da ise kontrol yapan arkadaşı ile görüştüğünü belirten Özçakır, olayın elektrik kesintisinden ibaret olduğunu, arızanın olmadığını ve durumun çarpıtıldığına değindi. İki konu hakkında da İbrahim Özçakır, "Aydın'daki kızımız keşke yerinde dursa, hareket etmeseydi bugün hayatta olabilirdi. Kazayla ilgili de şu anda yorum yapmak çok çok yanlış. Bir şeyler mi iptal edildi, bir şeyler mi eksiltildi, kaç senelik asansördür gibi bunların hepsine bir bakıp hangi yönetmeliği neye göre yapılmış bunları bir rapor yayınlandıktan sonra irdeleyip ona göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. Ordu'da da aldığımız habere göre oradaki arkadaşlarımız normal bir asansör kalması. Yani elektrik kesilebilir ya da çok aşırı yük çok yoğun çalışmadan dolayı bizim koruyucularımız vardır motorlar durabilir. Öyle bir olay olduğu kanaatimiz var. Çünkü asansörü arkadaşlar çalışır vaziyette görmüşler. Ölümlü olaylardan sonra hepimiz de malumunuz panik oluyor" dedi.