Artırılmış Gerçeklikte Micro-LED Ekranlar Öne Çıkıyor

Artırılmış gerçeklik dünyasında gelişmeler hızla büyürken, ekran teknolojileri de dikkat çekmeye başladı. Son olarak ABD merkezli bir şirketin geliştirdiği micro-LED ekranlar ise Apple Vision Pro'yu geride bırakıyor.

Artırılmış gerçeklik dünyasında gelişmeler hızla büyürken, ekran teknolojileri de dikkat çekmeye başladı. Son olarak ABD merkezli bir şirketin geliştirdiği micro-LED ekranlar ise Apple Vision Pro'yu geride bırakıyor.

Ultra yüksek çözünürlüklü micro-LED ekranlar

İlk olarak Ocak ayında düzenlenen CES 2023'te kendini gösteren Mojo Vision, artırılmış gerçeklik için kontakt lens üreten bir firmaydı. Ancak son aylarda odağını micro-LED ekran panellere doğru kaydırmış durumda.

Haziran ayında Mojo Vision, inç başına 14 bin piksel (PPI) gibi ultra yüksek çözünürlüğe sahip mikro-LED ekran ürettiğini duyurdu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple Vision Pro 3400 PPI, iPhone 15 Pro Max ise 460 PPI civarında.

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Bu teknoloji, Mojo Vision'ın AR kontakt lenslere yönelik önceki çalışmalarına ve patentli "kuantum nokta" teknolojisine dayanıyor. Şirketin kurucu ortağı Drew Perkins, Mojo Vision'ın "dünya standartlarında ancak kum tanesi büyüklüğünde AR ekranı geliştirdiğini" iddia ediyor.

Artırılmış ve karma gerçeklik gözlüklerin en büyük zorlukları ekranlarında yaşanıyor. Piksel yoğunluğunun düşük olması hem görsel deneyimi azaltıyor hem de kullanımı zorluyor. Ancak Mojo Vision'ın ultra kompakt, yüksek çözünürlüklü mikro-LED ekranları bu konuda çözüm olabilir.

43 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamlayan şirketin gelecek hedefleri ise bilinmiyor. Ancak büyük bir teknoloji firmasıyla anlaşarak AR/VR sektöründe devrim yaratabilir.

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