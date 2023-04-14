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Artık Türkiye'de üretilmiyor: Fiat Doblo fiyat listesi! – Nisan 2023

Artık Türkiye'de üretilmiyor: Fiat Doblo fiyat listesi! – Nisan 2023

Teknoloji Haberleri

Hem ticari hem aile otomobili. İşte karşınızda Fiat Doblo 2023 fiyat listesi! Fiat Doblo Combi, Doblo Cargo için ayrı ayrı fiyat listeleri...

Fiat Doblo, 2000 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. 2000 yılından itibaren Bursa Tofaş fabrikasında üretilen Doblo ülkemizde hem ticari hem de aile otomobili olarak birçok kullanıcıya hizmet veriyor. Sosyal medya da "eniştelerin gözdesi" şeklinde de ünlenen Fiat Doblo da otomobillere gelen genel zamdan nasibini aldı. Doblo almayı düşünenlerse Fiat Doblo Combi, Cargo fiyat listesi aramalarına yöneldi. İşte Fiat Doblo 2023 fiyat listesi!

Fiat Doblo 2023 fiyat listesi

Doblo ülkemizde 3 farklı varyasyonu ile satışta. Kapalı kasalı hafif ticari versiyonu Doblo Cargo, yarı aile yarı ticari otomobil sınıfına giren binek otomobil ruhsatlı Doblo Combi ve özellikle gıda sektöründe kullanılan soğutuculu versiyonu Doblo Frigo Maxi.

Tüm bu Doblo varyasyonlarıysa şu anda sadece 1.6 litre hacimli Euro 6 Diesel normlarına uygun 1250 Hp motor ile satılıyor. 320 Nm torka sahip bu motor 0'dan 100 kilometre hıza 13.4 saniyede ulaşıyor. 60 litre yakıt deposuna sahip olan Doblo'lar (varyasyonlar arası farklılık gösterebilir) karma kullanımda 5.2 litre gibi bir tüketim değerine sahip oluyorlar.

Doblo Cargo fiyat listesi

İki farklı donanım paketi ile gelen Doblo Cargo 4 farklı gövde tipi opsiyonu sizlere sunmakta. İhtiyacınıza göre 4 farklı gövde tipi seçebildiğiniz Doblo Cargo gövde tipleri: Standart, Maxi, Plus Maxi ve Plus Maxi XL olarak isimlendiriliyor. Donanım paketleriyse Cargo ve Cargo Plus olarak isimlendiriliyor.

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120HP E6D FinalStandartManuelDizel440.900 TL430.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalMaxiManuelDizel449.900 TL439.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalMaxi PlusManuelDizel474.900 TL464.900 TL

Doblo Combi fiyat listesi

Doblo Combi ise 2 farklı gövde tipi ile gelmekte. Bu 2 gövde tipinin standart versiyonu 4, Maxi yani daha geniş iç hacme sahip olan modeliyse 3 farklı donanım paketi ile satılmakta.

Doblo Combi Standart gövde:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120HP E6D FinalEasyManuelDizel502.900 TL492.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalSafelineManuelDizel524.900 TL514.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalPremio Plus

ManuelDizel550.900 TL

540.900 TL

1.6 M.Jet 120HP E6D FinalTrekking

ManuelDizel560.900 TL

550.900 TL

Doblo Combi Maxi gövde:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120HP E6D FinalEasyManuelDizel511.900 TL501.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalSafeline

ManuelDizel533.900 TL

523.900 TL

1.6 M.Jet 120HP E6D FinalPremio Plus

ManuelDizel559.900 TL

549.900 TL

Doblo Frigo Maxi fiyat listesi

Doblo Frigo Maxi ailenini soğutuculu üniteye sahip modeli. Araç tek bir donanım ve gövde seçeneği ile satılmakta.

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120 HP (Euro 6D Final)Doblo Frigo Maxi +4 Derece Gizli KondenserliManuelDizel498.900 TL488.900 TL

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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