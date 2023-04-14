Artık Türkiye'de üretilmiyor: Fiat Doblo fiyat listesi! – Nisan 2023
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Hem ticari hem aile otomobili. İşte karşınızda Fiat Doblo 2023 fiyat listesi! Fiat Doblo Combi, Doblo Cargo için ayrı ayrı fiyat listeleri...
Fiat Doblo, 2000 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. 2000 yılından itibaren Bursa Tofaş fabrikasında üretilen Doblo ülkemizde hem ticari hem de aile otomobili olarak birçok kullanıcıya hizmet veriyor. Sosyal medya da "eniştelerin gözdesi" şeklinde de ünlenen Fiat Doblo da otomobillere gelen genel zamdan nasibini aldı. Doblo almayı düşünenlerse Fiat Doblo Combi, Cargo fiyat listesi aramalarına yöneldi. İşte Fiat Doblo 2023 fiyat listesi!
Fiat Doblo 2023 fiyat listesi
Doblo ülkemizde 3 farklı varyasyonu ile satışta. Kapalı kasalı hafif ticari versiyonu Doblo Cargo, yarı aile yarı ticari otomobil sınıfına giren binek otomobil ruhsatlı Doblo Combi ve özellikle gıda sektöründe kullanılan soğutuculu versiyonu Doblo Frigo Maxi.
Tüm bu Doblo varyasyonlarıysa şu anda sadece 1.6 litre hacimli Euro 6 Diesel normlarına uygun 1250 Hp motor ile satılıyor. 320 Nm torka sahip bu motor 0'dan 100 kilometre hıza 13.4 saniyede ulaşıyor. 60 litre yakıt deposuna sahip olan Doblo'lar (varyasyonlar arası farklılık gösterebilir) karma kullanımda 5.2 litre gibi bir tüketim değerine sahip oluyorlar.
Doblo Cargo fiyat listesi
İki farklı donanım paketi ile gelen Doblo Cargo 4 farklı gövde tipi opsiyonu sizlere sunmakta. İhtiyacınıza göre 4 farklı gövde tipi seçebildiğiniz Doblo Cargo gövde tipleri: Standart, Maxi, Plus Maxi ve Plus Maxi XL olarak isimlendiriliyor. Donanım paketleriyse Cargo ve Cargo Plus olarak isimlendiriliyor.
Doblo Combi fiyat listesi Doblo Combi ise 2 farklı gövde tipi ile gelmekte. Bu 2 gövde tipinin standart versiyonu 4, Maxi yani daha geniş iç hacme sahip olan modeliyse 3 farklı donanım paketi ile satılmakta. Doblo Combi Standart gövde: ManuelDizel550.900 TL 540.900 TL 1.6 M.Jet 120HP E6D FinalTrekking ManuelDizel560.900 TL 550.900 TL Doblo Combi Maxi gövde: ManuelDizel533.900 TL 523.900 TL 1.6 M.Jet 120HP E6D FinalPremio Plus ManuelDizel559.900 TL 549.900 TL Doblo Frigo Maxi fiyat listesi Doblo Frigo Maxi ailenini soğutuculu üniteye sahip modeli. Araç tek bir donanım ve gövde seçeneği ile satılmakta. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120HP E6D FinalStandartManuelDizel440.900 TL430.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalMaxiManuelDizel449.900 TL439.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalMaxi PlusManuelDizel474.900 TL464.900 TL
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120HP E6D FinalEasyManuelDizel502.900 TL492.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalSafelineManuelDizel524.900 TL514.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalPremio Plus
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120HP E6D FinalEasyManuelDizel511.900 TL501.900 TL1.6 M.Jet 120HP E6D FinalSafeline
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (Kredili)1.6 M.Jet 120 HP (Euro 6D Final)Doblo Frigo Maxi +4 Derece Gizli KondenserliManuelDizel498.900 TL488.900 TL
Teknoloji Haberler
Doblo Combi fiyat listesi
Doblo Combi ise 2 farklı gövde tipi ile gelmekte. Bu 2 gövde tipinin standart versiyonu 4, Maxi yani daha geniş iç hacme sahip olan modeliyse 3 farklı donanım paketi ile satılmakta.
Doblo Combi Standart gövde:
ManuelDizel550.900 TL
540.900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D FinalTrekking
ManuelDizel560.900 TL
550.900 TL
Doblo Combi Maxi gövde:
ManuelDizel533.900 TL
523.900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D FinalPremio Plus
ManuelDizel559.900 TL
549.900 TL
Doblo Frigo Maxi fiyat listesi
Doblo Frigo Maxi ailenini soğutuculu üniteye sahip modeli. Araç tek bir donanım ve gövde seçeneği ile satılmakta.
Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!