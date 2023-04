Artık Türkiye'de üretilmiyor: Fiat Doblo fiyat listesi! – Nisan 2023

Fiat Doblo, 2000 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. 2000 yılından itibaren Bursa Tofaş fabrikasında üretilen Doblo ülkemizde hem ticari hem de aile otomobili olarak birçok kullanıcıya hizmet veriyor. Sosyal medya da "eniştelerin gözdesi" şeklinde de ünlenen Fiat Doblo da otomobillere gelen genel zamdan nasibini aldı. Doblo almayı düşünenlerse Fiat Doblo Combi, Cargo fiyat listesi aramalarına yöneldi. İşte Fiat Doblo 2023 fiyat listesi!

Fiat Doblo 2023 fiyat listesi

Doblo ülkemizde 3 farklı varyasyonu ile satışta. Kapalı kasalı hafif ticari versiyonu Doblo Cargo, yarı aile yarı ticari otomobil sınıfına giren binek otomobil ruhsatlı Doblo Combi ve özellikle gıda sektöründe kullanılan soğutuculu versiyonu Doblo Frigo Maxi.

Tüm bu Doblo varyasyonlarıysa şu anda sadece 1.6 litre hacimli Euro 6 Diesel normlarına uygun 1250 Hp motor ile satılıyor. 320 Nm torka sahip bu motor 0'dan 100 kilometre hıza 13.4 saniyede ulaşıyor. 60 litre yakıt deposuna sahip olan Doblo'lar (varyasyonlar arası farklılık gösterebilir) karma kullanımda 5.2 litre gibi bir tüketim değerine sahip oluyorlar.

Doblo Cargo fiyat listesi

İki farklı donanım paketi ile gelen Doblo Cargo 4 farklı gövde tipi opsiyonu sizlere sunmakta. İhtiyacınıza göre 4 farklı gövde tipi seçebildiğiniz Doblo Cargo gövde tipleri: Standart, Maxi, Plus Maxi ve Plus Maxi XL olarak isimlendiriliyor. Donanım paketleriyse Cargo ve Cargo Plus olarak isimlendiriliyor.