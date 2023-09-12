Artık katlanabilir pazarında: Tecno Phantom V Fold satışa çıktı!

Tecno Phantom V Fold satışa çıktı. Biz de haberimizde bu cihazın ekranından kamerasına kadar tüm özelliklerini ve fiyatını paylaşıyoruz.

Amiral gemisi segmentindeki 120Hz çift ekranı, son derece güçlü fotoğraf sistemi ve 5000 mAh bataryasıyla dikkat çeken Tecno Phantom V Fold, 39 bin 999 KDV dahil fiyatıyla MediaMarkt, Teknosa, Vatan mağazalarında, Turkcell, Vodafone dijital mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

Türkiye'de satışta olan katlanabilir telefonlar arasında en geniş kapasiteli bataryaya sahip olan akıllı cihaz, daha üst düzey özellikler barındırmasına rağmen pazardaki amiral gemisi kategorisindeki telefonlarla benzer fiyatta yer alıyor.

Neredeyse görünmez olan bir katlama izine sahip ekranıyla Tecno Phantom V Fold; oyun oynarken, film izlerken, borsa takibi yaparken veya e-posta gibi işle ilgili süreçleri yönetirken kullanıcılarına eşsiz bir deneyim vadediyor. Çok sayıda yenilikçi teknolojiyle donatılan akıllı telefon, 45 W ultra hızlı şarj cihazı, şarj kablosu ve aramid fiber stant özellikli kılıfının da içinde yer aldığı şık bir kutuyla geliyor.

Giriş segmenti amiral gemisi fiyatına yeni katlanabilir teknolojisi

Tecno Phantom V Fold, giriş segmenti akıllı telefonlarının sunduğu uygun fiyat avantajını, amiral gemisi seviyesindeki özelliklerle birleştiriyor. Yenilikçi katlanabilir teknolojisi, kullanıcılara hem geniş bir ekran deneyimi sunarken hem de taşıma kolaylığı sağlıyor. Kullanıcılar, bu cihaz sayesinde amiral gemisi özelliklerini uygun fiyatla elde etme fırsatını yakalayacaklar.

Teknolojide devrim: katlanabilir ekranın estetik uyumuna şahit olun

Tecno Phantom V Fold'un en dikkat çekici özelliği şüphesiz katlanabilir ekranıdır. 7.2 inçlik büyük ve yüksek çözünürlüklü ekran, içerikleri muhteşem bir şekilde sunarken, cihazı katladığınızda ise kompakt bir forma dönüşüyor. Bu devrim niteliğindeki teknoloji, kullanıcıların çoklu görevleri sorunsuzca gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

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Performans ve işlevsellikte sınırları zorlayın

Tecno Phantom V Fold, güçlü MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisi ve geniş 12GB + 9GB RAM kapasitesi sayesinde yüksek performans sunuyor. Kullanıcılar, hızlı ve akıcı bir deneyim yaşarken, geniş depolama alanıyla da sevdikleri içerikleri her zaman yanlarında taşıyabilecekler.

Kusursuz tasarımın ince ayrıntıları

Tecno Phantom V Fold'un tasarımında işlevsellik ve estetik mükemmel bir şekilde bir araya getirildi. Zarif ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilen cihaz, ergonomik yapısıyla uzun süreli kullanımda bile konforu ön planda tutuyor.

Tecno'nun Phantom V Fold ile getirdiği bu teknolojik dönüşüm, akıllı telefon dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Katlanabilir teknolojinin estetik ve işlevsel uyumu, kullanıcıları büyüleyecek ve onlara hem pratik hem de görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunacak.

Çift amiral gemisi ekranıyla dünyanızı genişletin

Kullanıcılarına oyun oynarken, film izlerken, borsa takibi yaparken veya e-posta gibi işle ilgili süreçleri yönetirken akıllı telefonlarıyla daha fazla akıcılığı keşfetmeye teşvik eden Tecno Phantom V Fold'un amiral gemisi, çift LTPO ekranları, uyarlanabilir 10-120Hz yüksek yenileme hızıyla hem katlandığında hem de açıldığında akıcı geçişler sunuyor.

Siyah ve beyaz renklerde satışa sunulan telefonun 6,42 inçlik dış ekranı, klasik tek ekranlı amiral gemisi akıllı telefon deneyimi için benzersiz bir mikro kavisli tasarıma ve 21: 9 en boy oranına sahip olarak tasarlandı.

Olası kullanım senaryolarına ve küresel akıllı telefon kullanımına yönelik kapsamlı araştırmaların bir sonucu olarak, dış ekranın boyutları tek elle kullanım için ideal şekilde optimize edilirken avuç içinde doğal bir şekilde oturmasına ve kullanıcıların yalnızca bir başparmak ile rahatça kullanmasına olanak tanıyor. Tecno Phantom V Fold, iç ekranında ise neredeyse görünmez bir katlama izine ve 8: 7'lik optimum bir en boy oranına sahip 7.85 inçlik olağanüstü ekranıyla öne çıkıyor.

Neredeyse görünmez olan bir katlama izine sahip ekran

Tecno Phantom V Fold'un ana iç ekranı, Tecno'nun "bir sonraki" en iyi teknolojileri sürekli olarak takip etmesinin neticesinde geliştirildi. Markanın kendi geliştirdiği, havacılık sınıfı damla şeklindeki menteşe, neredeyse katlama izi görünmeyen ultra düz bir ana iç ekran yüzeyi oluşturuyor. Menteşenin yenilikçi ters çıtçıtlı yapısı, telefonun yapısal dengesini önemli ölçüde artırırken, üretiminde kullanılan havacılık sınıfı materyaller de hafif ve sağlam bir yapıyı mümkün kılıyor.

Tecno tarafından geliştirilen sabit eksenli döndürme ve kayar teknolojili menteşe tasarımı, Phantom V Fold'un ana iç ekranının birbirine sıkıca oturmasını sağlıyor ve neredeyse fark edilemeyecek seviyede düşük bir katlama izini mümkün kılıyor. Ayrıca Tecno Phantom V Fold'un ekran katlama izi yalnızca 0,11 mm ve cihaz toplamda 200 bin katlamaya dayanabilecek şekilde üretiliyor.

Benzersiz görüntü oluşturma için beş lens

Tecno Phantom V Fold'un olağanüstü bir netlik sağlayan 5 lensli fotoğraf sistemi, geniş bir yelpazedeki kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilmek için benzeri görülmemiş bir görüntü oluşturma deneyimi yaratıyor. Arkadaki üç ve öndeki iki lens ile kullanıcılar dünyayı yeni lenslerin gözünden keşfediyor.

Cihazın muhteşem gece çekimlerine olanak tanıyan 50MP Süper Gece kamerası, süper ışığa duyarlı özel 1/1,3 inç sensör, geniş f/1,85 diyafram açıklığı ve 7P kompozisyon özellikleriyle beraber geliyor. Telefonun gece görüntüleme özellikleri, gürültüyü azaltan ve net çizgiler yakalayarak geceyi mükemmel ayrıntılarla canlandıran yapay zeka destekli Süper Gece Portresi, Süper Gece Modu ve Süper Gece 4K Video ile daha da geliştirildi.

Telefonun arkasında ise 2x optik ve 20x dijital yakınlaştırmalı güçlü 50MP telefoto lens ve 13MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Geniş ekranlı katlanabilir akıllı telefon deneyiminin kullanıcılara sunabileceği çok şey olsa da bu deneyimler, cihazlar için uygun olmayan işletim sistemleriyle kesintiye uğrayabiliyor.

Bu konuya çok önem veren TECNO, katlanabilir cihaz için özel olarak tasarlanmış, Google'ın Android 13'ünü temel alan, yüksek oranda optimize edilmiş ve özelleştirilmiş bir işletim sistemi olan HiOS13 Fold'u geliştirdi.

Bölünmüş ekranlar, resim içinde resim, paralel pencereler ve ekranlar arasında sürükleyip bırakma gibi geniş ekran özelliklerinin yanı sıra, farklılaştırılmış etkileşimli animasyon tasarımları da kullanıcıların üretkenliğini ve genel eğlencesini güçlendiren bir sistem oluşturuyor.

Dünya çapında en yüksek indirme sıklığına sahip ilk 1.000 uygulamada katlanabilir telefonlara uygun özelleştirmeler yapılırken bunların %90'ı bölünmüş ekran ve çoklu pencere modlarını destekleyecek şekilde uyarlanmış. HiOS13 Fold için güncellenen uygulama sayısı ise 2000'den fazla.

MediaTek'in Dimensity 9000+ işlemcisi sektörde bir ilki gerçekleştiriyor

Tecno Phantom V Fold, gücünü MediaTek'in amiral gemisi Dimensity 9000+ işlemcisinden alan dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu. TECNO telefonu geliştirirken, endüstri devi MediaTek ile uzun vadeli iş birliğini de derinleştirdi ve dünyaca tanınmış yonga üreticisinin, yenilikçi cihazın geniş ekran tasarımı için özelleştirilmiş çift SIM işlevine sahip bir çift 5G işlemci geliştirmesine olanak sağladı. İşlemci, daha verimli çoklu görev performansı ve ekranlar arasında sorunsuz geçiş sağlayan olağanüstü performans verileriyle geliyor.

İşlemcinin yanı sıra Tecno Phantom V Fold'un performansı, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 flash depolama ile daha da artırılmış. Ayrıca, telefonun sadece 15 dakikada yüzde 40 şarj olmasını sağlayan ve sadece 55 dakikada tamamen şarj edilebilen 45 W süper şarj özelliği ve sahip olduğu 5000 mAh batarya da sizi gün boyunca yarı yolda bırakmıyor.

Güçlü çip ve şarj etme özellikleriyle Tecno Phantom V Fold, akıllı telefonlar için doğru ve gerçekçi performans değerlendirmeleri sağlayan Çin'deki en profesyonel kıyaslama yazılımı/web sitesi olan AnTuTu testlerinde 1.023.478 puan almayı başardı. Puan, akıllı telefonun olağanüstü "rekabetçi" oyun performansının yanı sıra hem geleneksel akıllı telefon hem de geniş ekran tablet tarzı ekranlarda sunulan olağanüstü kullanıcı deneyimini vurguluyor.