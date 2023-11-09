Artık daha gelişmiş durumda: ChatGPT, yeni yeteneklere sahip oldu!

Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte yapay zeka araçları da bir hayli yaygınlaşmaya başladı. Bu noktada öne çıkan araçlardan birisi de son aylarda adından sıkça söz ettiren ChatGPT. Pek çok serviste kullanılan Chatgpt, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.

Chatgpt'nin yeni yetenekleri: Browse with Bing, Advanced Data Analysis ve DALL-E 3

OpenAI, ihtiyaçlar doğrultusunda Chatgpt'ye yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bu özelliklerin çoğu, ChatGPT+ planına abone olarak erişilebilen GPT-4 seçeneğine ekleniyor. En son eklenen üç yetenek de bunlar arasında yer alıyor. İşte söz konusu yeni özellikler…

Browse with Bing

Bu yetenek, Chatgpt'nin Microsoft'a ait olan Bing arama motoru üzerinden güncel bilgi getirmesini mümkün kılıyor. Bildiğiniz üzere GPT-4 ile zaten internet üzerinden güncel bilgi sağlanabiliyor. Bu yeni seçenek de bir diğer yöntem olarak karşımıza çıktı.

Sonuçlar şaşırttı: ChatGPT kullanıcı sayısı belli oldu!

Advanced Data Analysis

Özellikle yazılımcılar için bir hayli katkı sunacak bu yetenek, Python programlama dili ile yazılan kodların çalıştırılmasını (compile etmek) sağlıyor. Akabinde kodu yazma ve düzenleme konusunda da yardımcı oluyor.

DALL-E 3

OpenAI tarafından geliştirilen ve son dönemlerde popüler hale gelen DALL-E, girilen yazıyı görsele çeviren bir yapay zeka aracı. Bu aracın yeni sürümü olan DALL-E 3, önemli gelişmelerle yakın zamanda duyuruldu. Şimdi ise ChatGPT'ye entegre edildi.

Bu yetenekle ilgili örnek vermek gerekirse, ChatGPT'ye bir logo tasarımı yaptırabilirsiniz. Bununla beraber " Türkiye, 2100 yılında nasıl olurdu?" şeklinde sorular sorarak ilginç görseller de oluşturabilmek mümkün.

Nasıl kullanılır?

ChatGPT'nin tüm bu yeteneklerini kullanabilmek için ChatGPT+ planına abone olmanız gerekiyor. ChatGPT+ seçeneğinin aylık fiyatı ise 20 dolar. Ne yazık ki Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.