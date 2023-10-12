Artık çok geç: Ücretsiz Windows 11 devri sona erdi!

Bugünkü haberlerle birlikte Windows 11 aktivasyonunun Windows 7 ve Windows 8 anahtarında kesin olarak kullanılmayacak.

Yazılım şirketi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. Haberde şirketin Windows 7 ve Windows 8'den Windows 11 işletim sistemine ücretsiz geçişi keseceği belirtiliyordu. Bugün çıkan haberler sonucunda ise bu yükseltme tam anlamıyla kesildi. İşte detaylar!

Windows 11'e geçiş kesin olarak kapandı!

Microsoft, kullanıcılarını Windows 11'e yönlendirmeyi sürdürürken eski işletim sistemlerine de destek sağlıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan haber sonucunda Windows 7 ve Windows 8 aktivasyon kodlarının Windows 11'de kullanılması yasaklanacağı söylendi.

Bugün ise Windows 7 ve Windows 8 aktivasyon kodlarının Windows 11'de kullanımı kesin olarak yasaklandı. Böylelikle ücretsiz bir şekilde geçiş yapmak mümkün olmayacak. Ancak Windows 1 aktivasyon koduyla Windows 11 'e geçiş yapılabilecek.

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Yine geçtiğimiz haftalarda Windows 11 için "23H2" adlı bir güncelleme oldu. Bu güncelleme tekrardan üzerinden geçmek için geniş çaplı geçiş anahtarı desteğini de beraberinde getiriyor. Bu sistem sayesinde hesaplarda oturum açmak için yüzünüzü, parmak izinizi veya PIN'inizi kullanabileceğini şifresiz oturum açma deneyimi sunuyor.

Öte yandan bu güncelleme yapay zeka merkezli Windows yardımcısı Microsoft Copilot ile yerleşik olarak RAR/7-zip desteği özellikleri de getiriyor. Güncellemede yer alan Ink Anywhere özelliği ise Windows 11'in herhangi bir yerindeki bir metin kutusuna stylus kalem ile yazı yazma imkanı tanıyor.

Peki, siz Windows 11 geçiş konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!