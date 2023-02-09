Artçı deprem sayısı dünya rekoruna gidiyor!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan ilk deprem sonrasında iki bine yakın artçı deprem-sarsıntı olduğu paylaşıldı.

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Fakat artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Üstelik rekor seviyeye ulaşmak üzere.

Artçı depremlerin sayısı 2 bin'e yaklaşıyor!

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 200'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde (7.7 olarak revize etti), Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

AFAD tarafından paylaşılan verilere baktığımızda ise ilk depremden sonra 200'den fazla, ikinci depremden sonra ise neredeyse her 3 dakikada bir olacak şekilde şu ana kadar 1.400 civarı artçı deprem yaşandı. Kandilli verilerine göreyse artçı sarsıntı-deprem sayısının 2000'e yaklaşmış durumda.

Büyük depremlerin ardından bazen yüzlerce bazen de binlerce artçı sarsıntı yaşanması oldukça normal bir durum. Fakat sayısı binlere varan bu artçı depremler genelde 1-2 yıla yayılan bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise ilk 3 günden bu seviyeye gelinmiş durumda.

Tabii artçı sarsıntıların-depremlerin ne zamana kadar süreceğini bilemiyoruz. Fakat bir ay sürmesi halinde de iki yıla yayılması durumunda da bilim dünyası için Prof. Dr. Celal Şengör'ün dediği gibi ders kitaplarına girecek kadar önemli bir gelişme.

Not: Güncel son 500 depremi buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

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