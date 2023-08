Arma 2 ve Arma 3 Oyunlarının Fiyatı Yüzde 800'e Kadar Zamlandı

Türkiye'de son yıllarda önemli seviyede artan dolar kuru nedeniyle yurt dışı kaynaklı pek çok ürün zamlandı. Bu zamlardan oyunlar da nasibini aldı. Geçtiğimiz aylarda Steam'in ülkemize özel uyguladığı yerel dolar kurunu yükseltmesinin ardından popüler yapımların fiyatı yukarı yönlü güncellenmeye başladı.

Kısa süre önce bunlar arasına popüler askeri oyunu Arma da katıldı. Öyle ki yüzde 800'e varan bir zam yapıldı. İşte Arma 2 ve Arma 3'ün yeni fiyatı…

Arma 2 ve Arma 3 fiyatı zamlandı!

Steam Türkiye'de şimdiye kadar yüzlerce, hatta binlerce oyun zamlandı. Bunlar arasında en üzücü olanı hiç şüphesiz Red Dead Redemption 2 oldu. Bir zamanlar 99 TL'ye alınabilen yapımın ardından God of War da onu takip etti. Tabii bu sırada Arma gibi büyük olmasa da popüler olan oyunlar da zamlanmaya devam etti.

2009 yılında piyasaya sürülen Arma 2'nin fiyatı, kısa süre önce yüzde 789 oranında yapılan zam ile birlikte 27 TL'den 240 TL'ye yükseldi. Arma 3'ün fiyatı ise 169 TL'den 540 TL'ye yükseldi. Tabii ana oyunlarla beraber DLC'ler için de bir zam söz konusu.

İşte Arma 2, Arma 3 ve DLC'ler için yeni fiyat listesi;

Oyun / DLCEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Arma 3169,00 TL540,00 TL (+220%)Arma 227,00 TL240,00 TL (+789%)Arma 3 Karts9,90 TL36,00 TL (+264%)Arma Tactics18,00 TL160,00 TL (+789%)Arma 3169,00 TL540,00 TL (+220%)ARMA: Gold Edition20,00 TL180,00 TL (+800%)Arma 2: Complete Collection84,00 TL690,00 TL (+721%)Arma 3 Helicopters DLC54,90 TL180,00 TL (+228%)Arma 3 Marksmen20,00 TL180,00 TL (+800%)Arma 2: Army of the Czech Republic18,00 TL160,00 TL (+789%)Arma 3 Apex139,90 TL440,00 TL (+215%)Arma 3 Laws of War54,90 TL180,00 TL (+228%)Arma: Cold War Assault Mac/Linux12,00 TL90,00 TL (+650%)Arma 3 Jets54,90 TL180,00 TL (+228%)Arma 3 Tac-Ops Mission Pack32,90 TL90,00 TL (+174%)Arma 3 Tanks54,90 TL180,00 TL (+228%)ARMA: Cold War Assault12,0090,00 TL (+650%)Arma 3 Contact159,90 TL490,00 TL (+206%)Arma X: Anniversary Edition100,00 TL900,00 TL (+800%)Arma 3 Creator DLC: Global Mobilization – Cold War Germany129,90 TL390,00 TL (+200%)Arma 2: Private Military Company18,00 TL160,00 TL (+789%)Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire129,90 TL390,00 TL (+200%)Arma 2: British Armed Forces18,00 TL160,00 TL (+789%)Arma 2: Operation Arrowhead41,00 TL360,00 TL (+778%)Arma 2: Combined Operations52,00 TL440,00 TL (+746%)ARMA 3 Soundtrack39,50 TL180,00 TL (+356%)Arma 3 Creator DLC: CSLA Iron Curtain69,90 TL240,00 TL (+243%)Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire Soundtrack19,50 TL90,00 TL (+362%)Arma 3 Creator DLC: Western Sahara37,90 TL120,00 TL (+217%)

