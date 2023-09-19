Archiby.com, mimarlık ve inşaat sektöründe iş birliği fırsatları sunuyor

Archiby.com, mimarlık, peyzaj, tasarım ve tadilat gibi alanlardaki şirketler, müşteriler ve ekipler arasında köprü kurarak iş birliği fırsatları sunuyor. İnşaat, mimarlık ve tasarım sektörlerindeki istihdam açığı ve uluslararası iş birliği zorluklarına çözüm sağlıyor.

Yüksek mimar ve yazılım uzmanı Said Taşdemir, mimarlık ve inşaat alanlarında uluslararası iş birliği yapmanın gittikçe zorlaştığını söyleyerek "Sektör liderleri, güvenilir şirketler ve profesyonellerle iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için online platformlara yöneliyor. Kurduğumuz Archiby.com da tam bu noktada yerel ve Avrupa pazarındaki mimari, peyzaj, tasarım ve tadilat gibi alanlardaki şirketler, müşteriler ve ekipler arasında köprü kuruyor" dedi.

İnşaat, mimarlık ve tasarım alanlarında son dönemde istihdam açığı oluştuğunu, bunun yanı sıra özellikle global düzeyde çalışan şirketlerin ve bireylerin yurt dışındaki iş birliklerinde de problem yaşadığına dikkat çeken Archiby.com'un kurucusu Said Taşdemir, şirketlerle bireysel müşterileri buluşturarak sektörde güven ağı kurduklarını belirterek Avrupa'ya iş yapmak isteyen tasarım ve mimarlık şirketlerine de öncülük yaptıklarını dile getirdi.

Taşdemir, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Dünya genelinde, işgücü ve iş birliğine en çok ihtiyaç duyan sektörlerin ilk sıralarında inşaatın geldiğini biliyoruz. Ancak mimarlık ve inşaat alanlarında uluslararası çapta iş birliği yapmak giderek zorlaşıyor. Bizler buradan yola çıkarak mimarlık, tasarım ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ve profesyonellerin daha fazla iş fırsatı bulmalarını sağlıyoruz. Platformumuz, iş ilanları ve iletişim araçlarıyla şirketler, müşteriler ve ekipler arasındaki iş birliğini kolaylaştırıyor."

"YASAL VE GÜVENİLİR İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ARACILIK EDİYORUZ"

Platformlarında Türkiye ve Avrupa'daki sektörel iş taleplerine yanıt verdiklerini belirten Taşdemir, mimarlık ve inşaat alanlarında büyük taleplerin olduğunu, bunları karşılamak için platformumuzda şirketlere daha fazla iş fırsatı sunduklarını, şirketlerin işlerini usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayıp, bu süreci belgelerle desteklediklerini ifade etti.

BİREYSEL İŞ İLANLARINI ÜCRETSİZ YAYIMLIYORLAR

Bireysel ilanları ücretsiz bir şekilde platformlarında yayınladıklarını söyleyen Taşdemir, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Türkiye ve Belçika'da aktif olarak faaliyet gösteren şirketlerimiz bulunuyor. Başta mimarlık, tadilat, peyzaj olmak üzere, tüm inşaat sektörü ve alt sekmenleriyle ilgili bireysel talepler için iş ilanları yayınlıyoruz. Güvenilirliği onaylanmış kurumsal şirketler, açık ilanlardaki iş detaylarını inceleyerek işleri satın alabiliyor ve müşterilerle iletişim kurabiliyor. Bu sayede iş birlikleri, daha hızlı ve verimli bir şekilde başlatılıyor. Şirketler, ilanları takip ederek iş fırsatlarını kaçırmıyor."