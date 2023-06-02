Arçelik'ten siber saldırı açıklaması

Arçelik, şirket bünyesinde kullanılan bir uygulamaya siber saldırı gerçekleştirildiğini ancak gerekli tüm teknik ve yasal önlemlerin alındığını, halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmadığını bildirdi.

Arçelik, şirket bünyesinde kullanılan bir uygulamaya siber saldırı gerçekleştirildiğini ancak gerekli tüm teknik ve yasal önlemlerin alındığını, halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmadığını bildirdi.

Arçelik'ten yapılan duyuruda, bazı bayi ve yetkili servis çalışanlarının kişisel verilerine erişilmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine açıklama yapma lüzumu doğduğu belirtildi.

Şirket bünyesinde kullanılan bir uygulamaya siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uygulamamıza erişim pek çok başka şirket ve markaya da hizmet veren bir tedarikçimizin sisteminden kaynaklı olup, gerekli tüm teknik ve yasal önlemler alınmıştır.

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Olayın etkilediği sistemler, ödeme ve finansal bilgileri içermemektedir. Halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmamaktadır."