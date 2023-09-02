Arçelik, Tadı Var ile Yoğurt İnovasyonu Yaptı

Arçelik, Türk sofra kültürünün önemli değeri olan yoğurt ile inovasyonu buluşturarak yeni nesil yoğurt makinesi 'Tadı Var'ı geliştirdi. Tadı Var, probiyotik maya kullanılarak, elde mayalamaya göre 6 kata kadar daha fazla probiyotik içeren yoğurt yapma imkanı sunuyor.

Arçelik, Türk sofra kültürünün önemli değeri olan yoğurt ile inovasyonu buluşturarak yeni nesil yoğurt makinesi "Tadı Var"ı geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, ileri teknolojilerle tasarlanan Arçelik Tadı Var, probiyotik maya kullanılarak, elde mayalamaya göre 6 kata kadar daha fazla probiyotik içeren yoğurt yapma imkanı sunuyor.

Geleneksel yoğurdun yanı sıra probiyotik ve süzme yoğurt hazırlayan Tadı Var ile kefir de yapılabiliyor.

Arçelik Tadı Var; lezzet sensörü ile tatlı, normal ve ekşi olmak üzere her damak tadına uygun yoğurt hazırlayabiliyor. Tadı Var ileri soğutma ve ısıtma teknolojileri ile sıcak sütü mayalama sıcaklığına kadar soğutabilirken, dolaptan alınan sütü de mayalama sıcaklığına getiriyor. Sütün mayalama için gerekli sıcaklığa ulaşmasını sağlayarak, kullanıcılar için yoğurt mayalamayı daha da kolaylaştırıyor.

Hassas sıcaklık kontrolü, mayalanacak süt ideal sıcaklığa geldiğinde otomatik olarak haber vererek, doğru süre ve sıcaklıkta mayalama yapılmasına imkan veriyor. Mayalama işlemi sona erdiğinde makine soğutma teknolojisi ile otomatik olarak uygun soğukluğa gelerek, yoğurdun istenen lezzet ve kıvamı korumasını sağlıyor.

Kullanıcılar, Arçelik Tadı Var'ı HomeWhiz uygulaması ile akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan da kontrol edebiliyor. Maya ekleme zamanı için bildirim alabiliyor, yoğurt istenen tada ulaştığında haberdar olabiliyorlar. Home Whiz uygulaması yeni güncellemeleri ürüne uzaktan anlık olarak yüklemeye de imkan vererek, kullanıcı deneyimini daha yükseğe taşıyor.

Tadı Var'ın 3 litre kapasiteli büyük paslanmaz çelik yoğurt kabının yanı sıra, tek porsiyonlar için toplam kapasitesi 1,75 litre olan 7 adet küçük cam kabı, ayrıca bir de süzme yoğurt aksesuarı bulunuyor.