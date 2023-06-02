Arçelik'in tedarikçisinin sistemi hacklendi, 30 bin 373 kişinin verileri çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), beyaz eşya ve teknoloji firması Arçelik'in tedarikçisinin sisteminin hacklendiği açıklandı. Açıklamada, 30 bin 373 kişinin verilerinin çalındığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ), beyaz eşya ve teknoloji firması Arçelik'in tedarikçisinin sisteminin hacklendiği açıklandı. Açıklamada, 30 bin 373 kişinin verilerinin çalındığı belirtildi.

Arçelik BizBize mobil uygulaması ve internet sitesindeki veriler hackerlar tarafından çalındı. Konu ile ilgili KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler ye verildi:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12'nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Arçelik A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusunun anlaşmalı olduğu bayi ve yetkili servis çalışanlarının satış hedefleri kapsamında ek menfaat niteliğinde ödül kazandıkları, Arçelik Bizbize mobil uygulama ve internet sitesinin barındırıldığı tedarikçi sistemlerinde tespit edilen bir güvenlik zafiyeti dolayısıyla kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığı,

İlgili sistemlerin kod ve mülkiyet sahipliğinin veri işleyende bulunduğu, veri sorumlusunun yalnızca kullanım imkanına sahip olduğu bir modelle hizmet aldığı,

Yetkisiz kişiler tarafından admin paneline erişim sağlandığı ve Almanya'da görünen bir IP adresine kişisel verilerin alındığının tespit edildiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının bayi ve yetkili servis çalışanları olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin Kimlik (ad, soyadı, TCKN, unvan, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim (elektronik posta adresi, GSM numarası), İşlem Güvenliği (LDAP (Lightweight directory access protocol) kodu (verinin tutulması ve erişim doğrulaması için kullanılan koddur) ve kullanıcı şifresi, kayıt ve güncelleme tarihi, son giriş tarihi, hesabının aktiflik durumu, cihaz modeli, versiyonu ve işletim sistemi bilgisi, uygulama versiyon bilgisi, bildirim izin durumu), Diğer (sistem kapsamında, bayi ve yetkili servis çalışanlarının puan kazanım ve harcama bilgileri, uzmanlık, eğitim, işe başlama tarihi, ilgili kişinin şahsi bilgileri olmamakla beraber çalışmakta olduğu bayi ve mağazasının kodu, adı ve adresi) olduğu,

İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının tahmini 30.373 kişi olduğu,

İlgili kişilerin veri sorumlusunun başvuru panelinden (https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/1ee6a6ce-9b09-49bd-b9e4-a3544706c63e/6361bf5f-8fd5-4af5-8c3a-6cd46cddca1b) bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.06.2023 tarih ve 2023/978 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir" - İSTANBUL