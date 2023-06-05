Arçelik A Fry Teknolojili Mini Fırın İncelemesi

Evlerimizde yemek yapma alışkanlıklarımızı yeniden oluşturan airfryer ürünleri her geçen gün popülerleşiyor. Türkiye'nin en köklü markalarından olan Arçelik'in A Fry teknolojili mini fırın ürününü inceledik.

Evlerimizde yemek yapma alışkanlıklarımızı yeniden oluşturan airfryer ürünleri her geçen gün popülerleşiyor. Türkiye'nin en köklü markalarından olan Arçelik'in A Fry teknolojili mini fırın ürününü inceledik.

Arçelik A Fry Teknolojili Mini Fırın inceleme!

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Özel tasarımlı delikli tepsi ile yiyeceklerin çıtır hale gelmesini sağlayan bir fırın tasarımı sunuyoruz. Bu tasarım, sıcak havanın yiyeceklerin etrafında dolaşmasını sağlayarak, yanmadan, kurutmadan, homojen bir şekilde pişirme yapmanızı sağlar. Sadece 1 kaşık yağ kullanarak sağlıklı ve dumansız bir şekilde yiyeceklerinizi pişirebilirsiniz.

Fibona serisi ile yenilenen fan sistemi ve iç tasarım, sıcak havanın fırın içinde mükemmel bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu sayede %40 daha homojen bir pişirme elde edebilir ve her seferinde aynı sonucu alabilirsiniz.

Buhar destekli pişirme teknolojisiyle hamurlarınız puf puf kabarırken etleriniz yumuşacık ve lezzetli olur. Fırın kapağını açmadan suyu hazneye koyarak programı seçebilir, sıcaklığı ayarlayabilir ve 3 adımda mükemmel bir lezzete ulaşabilirsiniz. Hamur işlerinizin dışı çıtır çıtır pişerken içi yumuşacık kalır ve etleriniz suyunu kaybetmeden daha yumuşak bir şekilde pişer.

Yeni nesil 3D Pişirme teknolojisi, alt, üst ve turbo ısıtıcıları aynı anda çalıştırarak ısıyı eşit bir şekilde dağıtır. Bu sayede yemeklerinizin tüm yüzeyleri eşit bir şekilde pişer ve ideal bir pişirme gerçekleşir. Yemekleriniz yanmadan ve eşit bir şekilde pişer.

Teleskopik ray sistemi ve yeni tel ızgara ile tepsinizi fırın içinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Teleskopik raylar, tepsinin hareket ettiği süre boyunca dengede kalmasını sağlar ve yemeğinize son eklemeler yapmanızı kolaylaştırır.

Elleriniz doluyken fırın kapağını kapatmak zor olabilir. Yavaş kapanan fırın kapağı özelliği bu durumda size yardımcı olur ve yumuşak bir şekilde kapanarak profesyonel bir deneyim sunar.