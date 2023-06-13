Aras Elektrik, Genç Mühendislere Yüksekte Çalışma Eğitimi Veriyor

Metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine tırmanarak teknik bilgi ve iş sağlığı konularında eğitim alan genç mühendisler, işi temelden öğreniyor.

Yaptığı çalışmalarla, eğitime verdiği önemi her fırsatta gösteren Aras Elektrik, sorumluluk bölgesindeki illerde gerçekleştirdiği eğitimlerle genç mühendisleri sürekli destekliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teknik ve uygulamalı bilgiler sayesinde sahanın dinamiklerini öğreniyorlar.

Her yıl düzenli olarak hizmet alanındaki arıza-onarım- bakım personeline yönelik verilen eğitim, bu yıl genç mühendislere de verildi. Mühendisler, eğitim sahasında, teknik konuda bilgi aldıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği gereği tam donanımlı kıyafetleriyle elektrik direklerine tırmanarak uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirdiler.

Yüksekte Çalışma Eğitmeni Muhammed Emin Kartal, "Her yıl saha personelimize düzenli olarak verdiğimiz yüksekte çalışma eğitimlerini, bu yıl genç mühendislerimize de verdik. Çeşitli senaryolarda iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde, farklı teknikler öğretiyoruz. Düğüm atma teknikleri, halatlı kurtarma ve yüksekte çalışma bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca yüksekte çalışmalarda veya kurtarmalarda olası bir kaza anında kişinin güvenli şekilde inişini sağlamak için kullanılan ip tekniklerini de eğitimin içerisinde veriyoruz. Bu sayede sahada görev alacak olan mühendislerimiz teorik ve uygulamalı eğitimlerini alarak önce sahayı öğrenmiş oluyor ve burada aldıkları eğitimin ardından sahada farklı lokasyonlarda çalışmaya başlıyorlar" dedi.

Elektrik - Elektronik Mühendisi Şeyma Batman: "Böyle bir eğitim aldığımız için çok mutluyuz. Okulda teorik eğitimleri zaten alıyorduk; fakat uygulamayı çok yapamıyorduk. Burada hem teorik hem de uygulama eğitimi almamız sahayı tanımamız açısından çok iyi oldu. Birçok teknik öğrendiğimiz bu eğimler sayesinde meslek hayatımızda diğer mühendislerden bir adım önde olacağız ve donanımlı bir şekilde sahada görev alacağız." dedi. - ERZURUM