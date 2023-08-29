Aras Elektrik, elektrik hatlarının bakımında drone kullanıyor

Doğu Anadolu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, enerji nakil hatlarının bakım çalışmalarında drone kullanıyor. Dronelarla kilometrelerce uzunluktaki hatlarda arızalar kuş bakışı kontrol edilirken zamandan da tasarruf sağlanıyor.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'ta 70 bin 554 km'lik bir alanda elektrik dağıtım hizmeti sunan Aras Elektrik, kilometrelerce uzunluğa sahip hatlardaki bakım çalışmalarını, envanterine dahil ettiği dronelar ile yapıyor. Böylelikle hem zamandan tasarruf ediyor hem de arızalara en kısa sürede müdahale edilebiliyor.

Yeni yöntemle hatların bakım ve kontrollerinin uzaktan güvenli bir şekilde yapılabildiğini belirten Aras Elektrik Planlı Bakım Müdürü Serkan Yıldız, "Enerji nakil hatlarının bakımı çok dikkatli ve yüksek tedbir getiren çalışmalardır. Biz de gelişmiş kamera sistemlerine sahip bu dronelar ile hatlarımızın bakım ve kontrollerini uzaktan güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Drone ile yaptığımız bakım çalışmaları sayesinde daha kısa sürede enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızaları öngörerek, elektrik kesintilerinin önüne geçebiliyoruz. Gözetleme ve keşif için ideal olan ve aynı zamanda yüksek çözünürlük özelliğine de sahip kameralar ile iletken ve trafolarda arızaya sebep olabilecek olumsuz durumları tespit edip müşterilerimizin, kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisine kolaylıkla erişim sağlamaları için bakım faaliyetleri yürüterek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakım çalışmalarının drone ile kolaylaştığını belirten Yıldız, "Drone, bize kilometrelerce uzunluktaki nakil hatlarını yüksek çözünürlük özellikleri ile fotoğraflama ve video çekimi sayesinde kısa sürede daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilme fırsatı sunuyor. Zorlu coğrafi koşullarda, ekiplerin ulaşamadığı noktalara drone aracılığıyla ulaşım sağlıyor, arıza tespit faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca tüm bunların yanında iletkenlerdeki deformasyon ve yabancı cisimlerin, direklerdeki kuş yuvalarının, beton direk ve traverslerdeki çatlaklar ile ağaç direklerdeki çürüme ve yıpranmaların tespitinde de dronu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM