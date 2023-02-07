Arama kurtarma çalışmalarına komando tugayları ve madenciler de katıldı!

Dün gece ve öğlen saatlerinde Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bugün de deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madencilerin de katıldığı açıklandı.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına 2 bin 103 madenci katıldı!

Deprem sonrası birçok dost ülke arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Fakat hala ulaşılamayan bölgeler ve enkaz altında bekleyen insanlar var. Çalışmaları hızlandırmak için hem inşaat makineleri hem de insan iş gücünü artırmak gerekiyor.

Bu nedenle halihazırda 3 bin 500 kişilik bir TSK desteği olsa da 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugayları deprem bölgelerine sevk edildi. Tabii hepsi bir anda ilgili bölgelere intikal edemeyecektir. Ancak kolları sıvayanlar yalnızca askerler değil.

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Son yapılan açıklamalara göre arama kurtarma çalışmalarına 2 bin 103 madenci katıldı. Bu sayede enkaz kaldırılması ve yardım bekleyen vatandaşlara ulaşılması biraz daha kolay olacak. Tabii belirttiğimiz gibi insan iş gücüne ek olarak iş makineleri de gerekiyor. Keza onların da sevkiyatlarının yapıldığı açıklandı.

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