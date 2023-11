Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için sürekli olarak artan bir seçenek sunuyor. Peki Aralık 2023'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…

Yeni Oyunlar (Aralık 2023)

Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek oyunlar listesine baktığımızda Batman: Arkham Trilogy'nin Switch platformu için 1 Aralık'ta çıkış yapacağını görüyoruz. Bununla beraber Warhammer 40,000: Rogue Trader oyunu da PC, PS5, Xbox Series X|S platformları için 7 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek.

İnşa etme yapımlarını sevenlerin mutlaka göz atması gereken House Flipper 2 ise PC platformu için 14 Aralık tarihinde çıkış yapacak. Öte taraftan listede The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology, Arizona Sunshine 2 ve The Day Before gibi yapımlar da var. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aralık 2023'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformlarTarih Batman: Arkham TrilogySwitch1 AralıkDragon Quest Monsters: The Dark PrinceSwitch1 AralıkSteamWorld BuildPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC1 AralıkThe Lost Legends of Redwall: The Scout AnthologyPS5, Xbox Series X|S, PC1 AralıkArms Race 2PC1 AralıkDisney Dreamlight ValleyPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC5 AralıkKingpin ReloadedPS5, Xbox Series X|S, Switch, PC5 AralıkArizona Sunshine 2PSVR 2, PC VR, Quest5 AralıkAvatar: Frontiers of PandoraPS5, Xbox Series X|S, PC7 AralıkThe Day BeforePC7 AralıkWarhammer 40,000: Rogue TraderPC, PS5, Xbox Series X|S7 AralıkHouse Flipper 2PC14 AralıkRailbreakPS5, Xbox Series X|S, PC22 Aralık

