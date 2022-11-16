Araç sahiplerine kötü haber! Kasko fiyatlarına rekor zam

Bir yıllık süreçte yüzde 230 oranında zamlanan kasko fiyatları sürücülerin tercihlerinin büyük ölçüde değişmesine neden oldu.

Bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi olarak nitelendirilen kasko, son dönemde büyük oranda zamlandı. Bu kapsamda 2021 yılıyla kıyaslandığında fiyatlara yüzde 230 oranında zam geldi. Ortalama kasko fiyatları ne kadar? Peki neden bu kadar arttı? Sürücüler bu artıştan sonra yaptırmayı düşünüyor mu? İşte ayrıntılar!

Kasko fiyatları yüzde 230'un üzerinde zamlandı

Vatan Gazetesi'nin haberine göre 2021 yılında 1.750 TL'ye kasko yaptırabilen bir sürücü 2022 yılının gelmesiyle beraber aynı kaskoyu 5.350 TL'ye yaptırabiliyor. Tabii bunun ortalama bir fiyat olduğunu belirtmekte fayda var. Zira bu fiyat, araç türüne ve sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebiyor. Otomobillerde ise fiyat artışının yüzde 200'ü aştığı belirtiliyor.

Örneğin Kasım 2022 itibariyle İstanbul'da 700 bin TL'lik bir aracın kasko fiyatı 17 bin ila 22 bin TL aralığında değişebiliyor. Tabii yukarıda da belirttiğimiz üzere bu rakamlar sigorta şirketlerine göre artabiliyor.

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Kasko fiyatlarının artmasının ardındaki en büyük neden son dönemde araç fiyatlarındaki artış. Zira 2021'de 200 bin TL seviyelerinde satılan bir araç, bugün 500 bin TL'yi aşmış durumda. Bu da doğal olarak sürücülerin cüzdanlarına zam olarak yansıyor.

Bunun dışında arabam.com tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre artan kasko fiyatları sürücülerin tercihlerini etkiledi. Bu noktada yapılan anketlerde insanların yüzde 52,5'lik kısmı araçlarına kasko yaptırmayı düşünmüyor. Ankete hayır cevabı veren sürücülerin kasko yaptırmama sebebi ise yüzde 65,4 oranında artan fiyatlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca yüzde 18,4'lük kısmı trafik sigortasının yeterli olacağını düşünürken, yüzde 16,2'si ise trafikte kendine güvendiğini söyleyerek kaskoya karşı çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aracınıza kasko yaptırdınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.