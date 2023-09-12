Apple, Yeni iPhone 15 Serisini Tanıttı

Apple, bugün düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile akıllı saat modelleri Apple Watch 9 ve Watch Ultra'yı tanıttı. iPhone 15 fiyatı, özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar paylaşılıyor.

Apple, bugün düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile akıllı saat modelleri Apple Watch 9 ve Watch Ultra'yı tanıttı. Biz de iPhone 15 fiyatı, özellikleri ve tasarımı başta olmak üzere tüm detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

iPhone 15 fiyatı ve özellikleri!

Yeni iPhone 15 serisi birçok açıdan Pro modellerini aratmayacak özellikleri ile herkesi şaşırttı. Cihazın ön tasarımı artık çentikten kurtularak Pro modellerinde olduğu gibi Dinamik Ada kullanıyor. Arka tasarım ise aynı kalmış olsa da kamera tarafında büyük geliştirmeler içeriyor.

Lightning gitti, USB-C geldi!

Öncelikle beklediğimiz güzel bir yeniliğin geldiğini söyleyelim. Artık iPhone 15 serisiyle birlikte Apple USB-C bağlantı noktasını kullanmaya başlıyor. Bu sayede yeni Mac ve iPad modelleriyle birlikte eskiden olduğu gibi tek kablo ile şarj ve veri aktarımı yapılabilecek. Üstelik hem veri aktarımı hem de şarj süresinde bir üst lige çıkıyor.

Ayrıca dünya genelinde tüm teknoloji şirketleri bu bağlantı noktasını kullandığı için de uygun fiyatlı birçok alternatif ürün bulabilecek ve Apple cihazları dışında da kullanabileceğiz. Örneğin bilgisayar kulaklığınızı, klavyenizi veya farenizi şarj etmek için kullandığınız kabloyla AirPods'u, iPad'i MacBook'u veya iPhone'u şarj edebileceksiniz.

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Ekran değişti!

Apple, yeni iPhone 15 serisinde ilk kez iPhone X'te gördüğümüz çentik tasarımını sona erdirdi. Bunun yerine geçtiğimiz yıl tanıtılan 6.1 inç ekran boyutuna sahip iPhone 14 Pro modelinde gördüğümüz Dinamik Ada tasarımına geçiş yaptı.

Bununla birlikte kullanılan yeni panelin 1600 nite varan parlaklık sunduğunu ve HDR içeriklerde 2000 nit seviyesine çıktığını belirtelim. Fakat ekran yenileme hızında bir değişiklik yapılmadığını ve 60 Hz'de tutulduğunu görüyoruz.

Kamera artık Pro'ya denk!

Yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde dışarıdan bakıldığında göremediğimiz üçüncü en büyük değişiklik kamera tarafında gerçekleşti. Artık uzun zamandır kullanılan 12 Megapiksel ana kamera yerine yine Pro'lardan alışageldiğimiz 48 Megapiksel çözünürlüğünde yeni bir sensör kullanılıyor.

Fakat iPhone 15 Pro ve Pro Max'te gördüğümüz 48 Megapiksel ana kamera ile aynı olmadığını belirtelim. Yine de bu geçiş birçok yeniliğin önünü açıyor. Örneğin artık telefoto kamerası olmadan 2x yakınlaştırma seçeneği getirildi. 12 Megapiksel Ultra geniş açı kamera ise yerini koruyor.

Ön tarafa baktığımızda ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bizleri karşılıyor. Burada geçtiğimiz yılın Pro'larından hatırladığımız otomatik odaklama ve portre aydınlatma özelliklerinin aynen kullanıldığını görüyoruz.

İşlemci, A16 Bionic'e yükseldi!

iPhone 14 serisinde Apple ilk kez Pro ile düz modellerin işlemcilerini ayırdı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta, bir önceki yıl iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullandığı A15 Bionic işlemcisini tercih etti. Bu yıl da benzer şekilde iPhone 14 Pro ve ve iPhone 14 Pro Max'te yer alan A16 Bionic işlemcisini iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta kullandı.

iPhone 15 Türkiye fiyatı!

iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatı:

iPhone 15 128 GB: 49 bin 999 TL

iPhone 15 256 GB: 53 bin 999 TL

iPhone 15 512 GB: 61 bin 999 TL