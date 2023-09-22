Apple, Yeni iPhone 15 Serisi ve Akıllı Saatlerini Türkiye'de Satışa Çıkardı

Apple, bu ay düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 15 serisini ve akıllı saatlerini tanıttı. Türkiye'de satışa çıkması beklenen cihazlar bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Satışlar ise 29 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Apple, bu ay düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 15 serisini ve akıllı saatlerini tanıttı. Bir süredir bu cihazların Türkiye'de satışa çıkması bekleniyordu. Nitekim bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Peki ne zaman satışı başlıyor? İşte tüm detaylar…

iPhone 15 serisi, Apple Watch 9 ve Ultra 2 için ön sipariş başladı!

Apple, bugün yeni iPhone 15 serisi ve akıllı saatlerini ön siparişe sundu. Ürünlerin asıl satışa çıkacağı tarih ise 29 Eylül 2023 olarak açıklandı. Yani bir hafta sonra. Biz de sizlerle tüm yeni cihazların farklı depolama seçenekleriyle birlikte Türkiye fiyatlarını paylaşıyoruz.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max Türkiye fiyatı:

ModelDepolamaFiyat (TL)iPhone 15128 GB49.999iPhone 15256 GB53.999iPhone 15512 GB61.999iPhone 15 Plus128 GB56.999iPhone 15 Plus256 GB60.999iPhone 15 Plus512 GB68.999iPhone 15 Pro128 GB64.999iPhone 15 Pro256 GB68.999iPhone 15 Pro512 GB76.999iPhone 15 Pro Max256 GB76.999iPhone 15 Pro Max512 GB84.999iPhone 15 Pro Max1 TB92.999

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Apple Watch 9 ve Watch Ultra fiyatı: