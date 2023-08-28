Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği yeni iPad Pro modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Yayınlanan rapora göre M3 işlemcili yeni iPad Pro, 2018 yılından bu yana ilk kez köklü değişiklikler ile karşımıza çıkacak. M3 işlemcili iPad Pro beklentileri karşılayacak mı?

Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği yeni iPad Pro modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Yayınlanan rapora göre M3 işlemcili yeni iPad Pro, 2018 yılından bu yana ilk kez köklü değişiklikler ile karşımıza çıkacak.

M3 işlemcili iPad Pro beklentileri karşılayacak mı?

Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında bu iPad Pro modellerinin "2018'den bu yana ilk büyük güncelleme" olacağını bildirdi. Gurman'a göre yeni iPad Pro serisi, biri 11 inç, diğeri 13 inç ekranlı iki modelden oluşacak.

Apple, yeni iPad Pro modelinde OLED ekran teknolojisine geçecek. M2 işlemcili 12.9 inç iPad Pro, ekranı için miniLED kullanırken, 11 inç model eski LED arka aydınlatma teknolojisini kullanıyor. Analistler, yeni iPad Pro modellerinin daha net ve parlak ekranlar sunacağı ve renkleri daha doğru şekilde yansıtacağını belirtiyor.

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Yeni iPad Pro modellerinde M3 çipler yer alacak. Şu anda Apple tarafından test edilen cihazlar J717, J718, J720 ve J721 model kodlarını kullanıyor. M3 çipinin ilk olarak bu yılın sonlarına doğru yeni Mac güncellemeleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor, iPad Pro'nun bu yenilenmesinin gelecek yıla kadar gerçekleşmesi beklenmiyor.

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen Magic Keyboard, henüz tasarım anlamında güncelleme görmedi. Gurman, şirketin Magic Keyboard tasarımını da yenileceğini belirtti. Sızdırılan bilgilere göre yeni klavye, iPad Pro'yu dizüstü bilgisayar formuna getirecek.