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Apple, yapay zeka teknolojisiyle ilgili yenilikler yapmak zorunda

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Piyasa analistleri, Apple'ın yapay zeka teknolojisini donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz gidişatının süreceğini söylüyor. Şirketin yapay zeka kabiliyetlerini geliştirmesi bekleniyor.

Bazı ülkelerde düşen satış rakamlarıyla gündeme gelen Apple, yakın zamanda yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapmak durumunda kalacak gibi görünüyor. Piyasa analistleri, şirketin şu an büyük revaçta olan bu teknolojiyi donanımlarında başrole almadığı takdirde olumsuz gidişatını sürdüreceğini söylüyor.

Öyle bir durumda Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceğini öne sürenler bile var. Son dönemdeki yapay zeka girişimleri sayesinde triyon dolarlık bir şirket olan Nvidia'nın başarısının, bunun güçlü bir kanıtı olduğunu söyleyebiliriz. İşte tüm detaylar…

Apple, yapay zeka kabiliyetlerini geliştirmek zorunda

Yıllardır devrimsel bir değişim sunmadığı gerekçesiyle eleştirilen iPhone serisinin, yapay zeka teknolojilerinden gerçek anlamda faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Şirketin şu ana dek bu alanda yaptığı yenilikler ise, birçokları için sadece bir pazarlama stratejisinden ibaret. Özellikle Çin'deki satışları büyük bir düşüş yaşayan iPhone'un, 2024 yılında beklenen satış adedinin yaklaşık 20 milyon altında kalması bekleniyor.

Huawei ve vivo gibi yapay zeka trendini yakalayan markaların, daha uygun fiyata benzer teknolojileri sunduğu algısı, Çin'de birçok şeyi değiştirmiş gibi görünüyor. Ülkede daha önce hiç yapmadığı oranda bir fiyat kıran Apple, buna rağmen arzuladığı satış rakamlarına ulaşamadı.

Şirket son dönemde yapay zeka alanında bir atılım yapıyor gibi gözükse de, halen Microsoft ve Google gibi rakiplerinin oldukça uzağında, Ancak bu durumu tersine çevirmek isteyen şirket, milyarlarca dolar yatırım yaptığı otonom araç projesini iptal etti. Bu projeye yapılacak olan yatırımın ise, yapay zeka altyapısı için kullanılacağı öne sürülüyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın uygulamaya koyduğu yeni strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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