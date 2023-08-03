Apple, yapay zeka konusunda geride kalmayı sorun etmiyor

Teknoloji dünyası son dönemde yapay zekanın geldiği son nokta ile donatılıyor. Birçok şirket, yapay zeka destekli platformlarını oluşturmaya başladı. Özellikle ChatGPT ile birlikte platformlar oldukça popüler hale geldi. Hal böyle olunca teknoloji dünyasının en gözde isimlerinden Apple da harekete geçti.

Apple GPT, çok geride ve hazır olması yıllar sürecek

Bilindiği üzere Apple, ürettiği ürünlerde sektörün en iyisi olmayı hedefliyor. Bu konuda "Geç olsun, en iyisi olsun!" politikasını yürütüyor. Şirket, son olarak karma gerçeklik gözlüğünde benzer mantaliteyi yürüttü. Görünen o ki Apple, yapay zeka konusunda da rakip şirketlerden geride olmayı sorun etmiyor.

Apple sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, Apple GPT olarak ifade ettiği yapay zeka ürünü hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin bu konuda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığını ifade eden Kuo, hazır olmaktan çok uzak olduğunu ve gelmesinin yıllar sürebileceğini belirtti.

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Öte yandan Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Son üç ayda yapay zeka departmanına yüze yakın çalışan alındı. İşe alımlar mühendisler, araştırma bilim adamları, özel proje yöneticileri ve diğer bazı pozisyonlardan oluşuyor.

Ancak bazı kaynaklara göre bu gecikmenin bir başka nedeni ise Tim Cook'un endişeleri. Cook'a göre AI tabanlı ürünler oldukça popüler olsa da çözülmesi gereken birçok kusuru var. Yine de yapay zekanın geleceğin bir parçası olduğunu da kabul ediyor.

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