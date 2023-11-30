Apple, Yapay Zeka ile Yeni Bir Büyü Peşinde

Apple'ın Shortcuts ekibi, yapay zeka kullanarak 80'lerdeki kişisel bilgisayarların büyüsünü geri getirmeyi hedefliyor. Yeni girişim olan Software Applications Incorporated, kişisiz yapay zekayı değiştirmeyi amaçlıyor. Apple veteranı Kim Beverett'in de katıldığı ekip, yeni bir büyü yaratmayı hedefliyor.

Apple, bir kez daha yapay zeka ile gündemde. Apple'ın Shortcuts ekibinin amacı, 80'lerde kişisel bir bilgisayarı başlatırken hissettiğimiz o büyüyü geri getirmek. Aynı zamanda akıllarında bulundurdukları pratik bir uygulamanın türüne dair bir örnek de veriyorlar: "Yapay zeka".

Apple Mac ile yapay zeka büyüsünün peşinde

ChatGPT, bugüne kadar oldukça kişiliksizdi ve her gün kullandığımız uygulamaların ve verilerin dışında var oldular. Üç Apple çalışanı tarafından kurulan "Software Applications Incorporated" adlı yeni bir girişim bunu değiştirmeyi umuyor.

Şirketin CEO'su Ari Weinstein, ortağı ve CTO'su Conrad Kramer ile birlikte son girişimi olan iOS otomasyon uygulaması Workflow'u 2017 yılında Apple'a sattıktan sonra tekrar kurucu oldu. Bu kez ikili, bu yılki WWDC'de sahneye çıktı. Aralarına Safari, Mesajlar, FaceTime dahil çeşitli ekiplerin ürün yönetimini denetleyen Apple veteranı Kim Beverett katıldı.

Weinstein, ilk kişisel bilgisayarların bir tür sihir yarattığını, çünkü yazılımı kendiniz yazmanız gerekse bile her şeyi yapabildiklerini söyledi. Günümüzün Mac'leri güçlü ancak, her şeyin mümkün olabileceğine dair o sihirli duyguyu sunmuyorlar. Ekibin değiştirmek istediği de tam olarak bu: Yeni bir büyü yaratmak.

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Apple'ın Shortcuts uygulamasının arkasındaki ekip

Ari Weinstein ve Conrad Kramer, iOS otomasyon uygulaması olan Workflow'u geliştirdikten sonra Apple'a katılmıştı. Bu platform daha sonra Apple tarafından satın alındı ve adı Shortcuts olarak değiştirildi. Şu anda stok iPhone uygulaması olarak kullanıma sunuluyor.

İkili, anlaşmanın bir parçası olarak Apple'ın Cupertino şirketine katıldı. Ancak Weinstein, startup dünyasını özlemiş gibi görünüyor, çünkü temmuz ayında şirketten ayrılmıştı. O zamanlar şirkette çalışmanın bir onur olduğunu ve eğlenceli bulduğunu söylemişti. Şimdi ise "yeni bir şey inşa etmek" istediğini belirtiyor. Artık bu "Yeni şey"in ne olacağına dair bir fikrimiz var.

Apple'da ders niteliğinde bir çalışma düzeni

Ekip, çoğunlukla kendi girişimlerini yaratmanın getirdiği özgürlüğü istediğini söylese de Kim Beverett Apple için bir ders vermek istemiş. Kim Beverett, şirketin evden çalışma konusundaki esnek olmayan tutumundan dolayı Apple'dan ayrılanlar arasında yer alıyordu.

Beverett, Apple'ın pandemi sırasında Cupertino'dan uzaklaştıktan sonra yüz yüze çalışma politikasının uygulanamaz hale geldiğini belirtmişti. Apple'ın bu konudaki katı tutumu, başta yazılım mühendisleri olmak üzere bazı çalışanları tarafından pek sevilmemiş.

Sonuç olarak ekipten, Apple'ın Shortcuts ekibinin, daha önce ne gibi büyük farklar yarattıklarını biliyoruz. Şimdi bunlara bir de Apple ürün müdürü de eklendiğinde, bu üçlünün yaratacağı işleri görmeyi heyecanla bekliyoruz.

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