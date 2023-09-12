Yapay zeka, son gelişmelerle birlikte büyük küçük herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yazılımları ve gelişmeleri devam eden bu teknolojiye katılan isimlerden biri de Apple oldu. Uzun zamandır Apple'ın yapay zeka üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak çıkan son raporlar şirketin yapay zeka için her gün milyon dolarlar harcadığını ortaya koydu.

Yapay zeka, son gelişmelerle birlikte büyük küçük herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yazılımları ve gelişmeleri devam eden bu teknolojiye katılan isimlerden biri de Apple oldu. Uzun zamandır Apple'ın yapay zeka üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak çıkan son raporlar şirketin yapay zeka için her gün milyon dolarlar harcadığını ortaya koydu.

Apple, yapay zeka için her gün milyon dolarlar harcıyor!

Söz konusu yapay zeka olduğunda Apple'ın diğer şirketlere göre geride kaldığını söylemek mümkün. Bununla birlikte uzun zamandır şirketin yapay zeka alanında çalıştığı da söylentiler arasındaydı. Ortaya çıkan son raporlar Apple'ın bu geç kalmışlığı telafi etmek için fazla mesai harcadığını gözler önüne serdi.

Raporlara göre Apple, yapay zeka çalışmaları için her gün milyon dolarlar harcıyor. Bu da en nihayetinde kullanıcıların beklentisini artırıyor ve ortaya nasıl bir sonuç çıkacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş sunuyor.

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Bunların dışında Apple ile ilgili son söylentiler şirketin bir dil modeli üzerinde çalıştığı yönündeydi. Ajax GPT olarak adlandırılan bu dil modelinin OpenAI'nin GPT-3.5'inden daha üstün olacağı söyleniyor. Böylelikle Apple'ın bu kadar zaman beklemesi bizlere daha gelişmiş bir dil modeli geliştireceği düşüncesini katıyor.

Şirketin bu dil modeliyle ne yapacağı tam olarak bilinmese de Apple Care müşteri desteği sisteminde bu teknolojiyi kullanacağı aktarılıyor. Ek olarak Apple'ın yapay zeka için "Foundational Models" adını verdiği 16 üyeli bir birim var. Bu birimle birlikte ise büyük bir çalışma ortaya koyuyor.

Sonuç olarak şirketin önümüzdeki sene itibariyle yapay zeka gelişmeleriyle karşımıza çıkması büyük bir ihtimal. Gelişme aşamasında olduğu söylenen yapay zeka ürünleri arasında ayrıca metinden görüntü oluşturma ve bunun tersini içeren birtakım yazılımlar yer alıyor. Ancak bunların birer iddia olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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